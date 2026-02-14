Į skandalingą L. Girskienės įrašą sureagavo J. Olekas

Pajuokauti ir „įkąsti“, kaip pati sako, norėjusi politikė viešojoje erdvėje sukėlė tikrą skandalą – patalpinta jos žinutė žaibiškai apskriejo viešąją erdvę.
Štai Seimo pirmininkas Juozas Olekas įsitikinęs, kad Seimo nariai turėtų demonstruoti aukštesnę politinę kultūrą ir pajuokavimus palikti nebent asmeniniams pokalbiams, o ne socialinei erdvei.
Ragina susilaikyti
„Aš nemačiau (įrašo, – aut.past.), bet blogai vertinu, jeigu šaipomės vieni iš kitų. Aš manau, kad pasišaipymams arba pajuokavimams yra viena vieta, kai galbūt bendraujame, o socialiniuose tinkluose, man atrodo, reikėtų laikytis pakankamai solidžiai.
Pašaipos ir tokie dalykai nėra tai, ką turėtų demonstruoti šiaip žmonės, o ypatingai – Seimo nariai“, – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Nauja diena“ sakė J. Olekas.
Primename, kad Seimo narė, valstietė L. Girskienė ketvirtadienio vakarą pasidalijo vieno Klaipėdoje užfiksuoto vyro nuotrauka – šis rankoje laikė alkoholinio gėrimo butelį, atrodė neblaivus. L. Girskienė savo sekėjų teiravosi, ar šis jiems nepanašus į liberalą E. Gentvilą.
Toks jos įrašas akimirksniu iššaukė skirtingas reakcijas – vienus toks palyginimas prajuokino, tačiau nemaža dalis internautų, taip pat ir politikų, komentaruose drausmino Seimo narę, esą ji užsiima patyčiomis. Būtent taip tokį Seimo kolegės žingsnį apibūdino ir pats E. Gentvilas.
Tiesa, penktadienį sulaukusi žiniasklaidos dėmesio ir reakcijų viešojoje erdvėje, L. Girskienė įrašą visgi pašalino ir atsiprašė.
„Manau, kad mes galime kartais pajuokauti, visko čia gyvenime būna, bet reikia išlaikyti tam tikrą solidumą“, – drausmino Seimo vadovas J. Olekas.
Pasak jo, pašaipų reikėtų vengti dar ir dėl to, nes jos „priveda prie labai sunkių dalykų“.
„Jeigu galima Seimo nariui šaipytis, tai kodėl negalima kažkam kitam, ir paskui mes turime ne tik kad tokių negražių pasišaipymų, bet net ir tragedijų, kai žmonės susiduria su tomis pašaipomis – ypač jaunuolių tarpe.
Tai labai kviesčiau Seimo narius demonstruoti tam tikrą politinę kultūrą, kuri būtų sektina, o ne kurios reikėtų vengti“, – teigė J. Olekas.
Norėjo „įkąsti“
Penktadienio rytą portalui Lrytas susisiekus su L. Girskiene ši patikino, kad norėjo liberalui šiek tiek „įkąsti“ ir priminti jo praeityje pasakytus žodžius.
„Norėjau truputį bakstelti, priminti tą istoriją, kur jis viešai pasisakė, kad tik valkatos mano, jog Seimo nario atlyginimas yra didelis. Vakar pamačiau tą nuotrauką, klaipėdiečiai socialinių tinklų grupėse dalinosi, tai tiesiog įkėliau ir viskas“, – pasakojo valstietė.
Tiesa, ji tikino tikrai nenorėjusi iš Seimo kolegos pasityčioti.
„Aišku, gal galėjau to ir nedaryti, bet tikslas nebuvo nei pasišaipyti, nei kažkaip įžeisti. Tikrai ne patyčios. Tiesiog labai panašus žmogus. Aš nežinau, ar ten generuota ta nuotrauka, ar ne, tai sakykime, kad norėjau tiesiog truputį bakstelti jam ir priminti tą istoriją“, – pabrėžė L. Girskienė.
Pasak parlamentarės, E. Gentvilas „irgi yra ne kartą aštriai apie ją pasisakęs“.
„Sakykime, bumerangas grįžo atgal, esam atsiskaitę. Užtat už savo įrašą ir aš gavau bumerangu atgal – po socialinius tinklus pasklido ir mano nuotraukos, kur aš alkoholį vartoju“, – sakė L. Girskienė.
Pats E. Gentvilas taip pat sureagavo į tokį jos įrašą, pavadindamas tai patyčiomis.
„Čia ne humoras, čia yra patyčios. Ji prašo komentuoti jai be patyčių, kai pati įdeda akivaizdų pasityčiojimą iš manęs – iš savo kolegos“, – 15min sakė E.Gentvilas.
Kas lėmė tokį L. Girskienės įrašą, liberalas spėlioti nesiryžo, tačiau portalui sakė, kad teisinių veiksmų visgi nesiims.
Iš pradžių pati Seimo narė tvirtino, kad įrašo netrins.
„Ką čia trinsi – jau padariau ką padariau. Nežinau, kaip čia bus. Šiaip jis irgi turėtų dėl daug ko atsiprašyti, mane irgi yra visaip pavadinęs ir Seimo posėdžių salėje. Ir labai keistai atrodo – galbūt mano socialinių tinklų burbulas ne taip smarkiai komentuoja, bet pritraukiau komentarų, kurie yra oponentų nuolatiniai komentuotojai, ir jie mano, kad čia yra patyčios, bet kažkodėl nemanė, kad patyčios buvo tada, kai neseniai buvo dalinamasi ir mano įrašu, kai suklydau pasakydama žodžius apie LRT, tai buvo iškirptas tas gabaliukas ir tie patys komentatoriai platino po socialinius tinklus.
Tada neatrodė kaip patyčios, o dabar kažkodėl atrodo patyčios“, – svarstė valstietė.
Tiesa, penktadienį po pietų parlamentarė savo įrašą iš feisbuko visgi pašalino.
„Pasielgiau neapgalvotai. Atsiprašau. Paleidau vėją, prisiimu audrą. Nekokia humoristė iš manęs...“ – prisipažino L. Girskienė.
Savo žinutę apie E. Gentvilą L. Girskienė vis pakoreguodavo. Galiausiai ji užsiminė, kad Seime, prie posėdžių salės, vertėtų turėti alkotesterį.
„Tikrai matau problemų, kad reikėtų tokio dalyko. Kolegos mėgsta ateiti pagerintos būklės, yra tekę ir užuosti, ir kartais akivaizdžiai matosi. Bet tikrai pavardžių neminėsiu. Manau, kad tai nėra normalu“, – sakė politikė.
Į L. Girskienės įrašą feisbuke sureagavo ir dalis politikų. Laisvės partijos pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius tokį jos žingsnį pavadino dugnu. Tačiau L. Girskienė turėjo ką atsakyti ir jam.
„Turėti Žalimą (europarlamentaras Dainius Žalimas, – aut.past.) savo partijoje“, – atšovė ji.
Europarlamentaras, demokratas Virginijus Sinkevičius pakomentavo taip: „Apgailėtina. Jūs esate Seimo narė“. Savo ruožtu L. Girskienė jam patarė „savo Skvernelį auklėti“.
