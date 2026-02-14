K. Budrys: Lietuva planuoja šiemet prisijungti prie Pietryčių Azijos bendradarbiavimo sutarties

Jis šeštadienį Miuncheno saugumo konferencijos paraštėse susitiko su Filipinų užsienio reikalų sekretore Theresa Lazaro, aptarė dvišalį bendradarbiavimą ekonomikos, aukštųjų technologijų, saugumo ir gynybos, žmogiškųjų bei kultūrinių ryšių srityse.
„Vertiname tvirtą Filipinų poziciją ginant teise grįstą tarptautinę tvarką. Šiuo klausimu esame tvirti vienminčiai. Norime stiprinti politinį dialogą su Filipinais, taip pat plėtoti abipusiai naudingo ekonominio bendradarbiavimo galimybes“, – pranešime teigė K. Budrys.
Susitikimo metu aptarti Lietuvos santykiai su Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN), kuriai šiais metais pirmininkauja Filipinai.
„Turime aiškų interesą plėtoti santykius su ASEAN ir jos narėmis. Matome daug galimybių gilinti bendradarbiavimą tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu ir tikimės sėkmingai tai padaryti Filipinų pirmininkavimo metu“, – teigė ministras.
Diplomatinius santykius šalys užmezgė 1991 m., 2023 m. Filipinams akredituota Lietuvos ambasada Korėjos Respublikoje.
