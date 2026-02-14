Lietuvos dienaAktualijos

K. Budrys: Lietuva planuoja šiemet prisijungti prie Pietryčių Azijos bendradarbiavimo sutarties

2026 m. vasario 14 d. 23:23
Ūla Klimaševska
Lietuva plėtos bendradarbiavimą su Filipinais ir likusiu regionu, tam šiemet planuojama formaliai prisijungti prie Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties, teigia užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Daugiau nuotraukų (1)
Jis šeštadienį Miuncheno saugumo konferencijos paraštėse susitiko su Filipinų užsienio reikalų sekretore Theresa Lazaro, aptarė dvišalį bendradarbiavimą ekonomikos, aukštųjų technologijų, saugumo ir gynybos, žmogiškųjų bei kultūrinių ryšių srityse.
„Vertiname tvirtą Filipinų poziciją ginant teise grįstą tarptautinę tvarką. Šiuo klausimu esame tvirti vienminčiai. Norime stiprinti politinį dialogą su Filipinais, taip pat plėtoti abipusiai naudingo ekonominio bendradarbiavimo galimybes“, – pranešime teigė K. Budrys.
Susitikimo metu aptarti Lietuvos santykiai su Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN), kuriai šiais metais pirmininkauja Filipinai.
„Turime aiškų interesą plėtoti santykius su ASEAN ir jos narėmis. Matome daug galimybių gilinti bendradarbiavimą tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu ir tikimės sėkmingai tai padaryti Filipinų pirmininkavimo metu“, – teigė ministras.
Diplomatinius santykius šalys užmezgė 1991 m., 2023 m. Filipinams akredituota Lietuvos ambasada Korėjos Respublikoje.
Kęstutis BudrysAzijaFilipinai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.