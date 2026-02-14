M. Rubio žodžiai G. Landsbergiui nepaliko jokių abejonių: pasisakė be užuolankų

„M. Rubio atsinešė daug baltų dažų į Miuncheną, kad uždažytų įtrūkimus, kuriuos sukėlė „didysis plyšimas“. Nuo muzikinės grupės „Beatles“ ir Mikelandželo iki vokiško alaus ir bendros pergalės Šaltajame kare – jis pasinaudojo visais kultūriniais simboliais, kurie turėtų mus jungti į vieną vakarietišką civilizaciją. Europa ir JAV yra susijusios. Tai buvo aišku“, – socialiniame tinkle „X“ šeštadienį rašė G. Landsbergis.
„Tiesa, kaip dėl vertybių, kurios kadaise sulaikė transatlantinę bendruomenę? Pasak M. Rubio, tarptautinė teisė nebeveikia. Būtent ji turėjo mus sulaikyti kartu. Kiti pamatiniai principai, kaip demokratija ar tikroji žodžio laisvė, nebuvo net paminėti. Todėl pasidarė aišku, kad dabar svarbiausia yra interesai, o ne bendros vertybės“, – teigė buvęs užsienio reikalų ministras.
Todėl jis kelia klausimą, ar Europa ir JAV išvis dar turi bendrų interesų. Kaip teigia buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras, bendras interesas yra vienas – saugumas, tačiau ir šio, jo manymu, amerikiečiai dabar nepaiso.
„Nemanau, kad europiečiai jaučia skelbiamą civilizacijos žlugimą, kurį tariamai sukėlė migracija ir deindustralizacija, kas laikoma esminiu mus vienijančiu interesu. Didžiajai daliai Europos, tas bendras interesas yra saugumas. Sekretorius tuo metu skelbia, kad Europa turi apsiginti pati, kitaip NATO atrodys silpna“, – teigė G. Landsbergis
„Tai nebuvo pokytis šios JAV administracijos pozicijoje. Pozicija tiesiog buvo pateikta mandagiau. Nemanau, kad šie balti dažai atsilaikys prieš įtrūkimus“, – apibendrino jis.
ELTA primena, kad JAV valstybės sekretorius M. Rubio šeštadienį siekė nuraminti nervingą Europą ir pareiškė, kad Vašingtonas nori „atgaivinti“ transatlantinį aljansą, jog stipri Europa galėtų padėti Jungtinėms Valstijoms vykdyti pasaulinio „atsinaujinimo“ misiją.
Pasipiktinę Donaldo Trumpo planais dėl Grenlandijos ir jo priešiškais komentarais tradicinių Amerikos sąjungininkų adresu, į Miuncheno saugumo konferenciją atvykę Europos lyderiai įsipareigojo prisiimti didesnę bendros NATO gynybos naštą.
Lyderiai siuntė žinią, kad tai yra būtina, jog Europa galėtų atremti priešiškai nusiteikusią Rusiją, o NATO generalinis sekretorius Markas Rutte nurodė, kad „stipri Europa stiprioje NATO reiškia, kad transatlantinis ryšys bus stipresnis, nei bet kada anksčiau“.
Kaip skelbta anksčiau, JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as prieš metus Miuncheno saugumo konferencijoje kritikavo Europos politiką imigracijos ir žodžio laisvės srityse ir tuo apstulbino Europos sąjungininkus.
Naujojoje D. Trumpo administracijos Nacionalinio saugumo strategijoje taip pat buvo inicijuota precedento neturinti ataka prieš europiečius – joje tvirtinama, kad žemynui neva gresia „civilizacijos išnykimas“.
Praėjusį mėnesį santykiai dar labiau pašlijo, kai D. Trumpas ėmė griežčiau grasinti aneksuoti Grenlandiją, kuri yra autonominė NATO narės Danijos teritorija, o tai privertė Europos šalis laikytis tvirtos pozicijos, taip protestuojant prieš atitinkamus užmojus.
Gabrielius LandsbergisMarco RubioNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)
Rodyti daugiau žymių