TS-LKD taryba rinksis į posėdį: aptars aktualijas, pasirengimą savivaldos rinkimams

2026 m. vasario 14 d. 09:46
Liudmila Petrakova
Šeštadienį Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partija rinksis į tarybos posėdį Kaune, kuriame aptars politines aktualijas.
Kaip Eltai nurodė TS-LKD atstovė spaudai Raminta Keršytė, posėdyje taip pat bus aptariamas pasirengimas kitų metų savivaldos rinkimams – tvirtinama centrinio rinkimų štabo sudėtis. Be to, posėdyje numatoma aptarti ir priimti rezoliuciją „Dėl Lietuvos gynybos stiprinimo ir pasirengimo gintis patiems“.
Pastarąjį kartą partija į tarybos posėdį rinkosi pernai lapkričio pabaigoje. Tąkart taip pat buvo aptartos politinės aktualijos, pristatomas kovos su dezinformacija politinis dokumentas, tvirtinamos pozicijos dėl galimo Ukrainos taikos plano bei dekomunizavimo proceso stabdymo.
TS-LKD taryba paprastai šaukiama ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
Remiantis naujausia Teisingumo ministerijos statistika, pagal narių skaičių TS-LKD užima antrą vietą Lietuvoje — partijai priklauso 11,2 tūkst. narių.
Šiuo metu opozicijoje dirbanti partija turi 28 mandatus Seime.
