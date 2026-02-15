Lietuvos dienaAktualijos

Didžioji Trispalvė į Vilniaus TV bokštą vasario 16 d. nebus keliama

2026 m. vasario 15 d. 09:03
Telecentras informuoja, kad dėl blogų oro sąlygų didžioji Trispalvė į Vilniaus TV bokštą vasario 16 d. nebus keliama.
Kasmet per Valstybės atkūrimo dieną į Vilniaus TV bokštą keliama didžiausia Lietuvos Trispalvė (540 kv. m) šiemet – dėl didelio bokšto ir kėlimo įrangos apledėjimo, taip pat didelės ledų kritimo rizikos – nebus iškelta.
„Sprendimas priimtas šiandien ryte, įvertinus ant TV bokšto konstrukcijų susiformavusio ledo kiekį ir kėlimo mechanizmų būklę“, – komentuoja Telecentro komunikacijos vadovas Valdas Kaminskas. – „Tačiau be tautinės simbolikos vasario 16 dieną Vilniaus TV bokštas neliks. Vakare bokštas nušvis Trispalvės spalvomis.“
