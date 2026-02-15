G. Nausėda – apie NATO 5 straipsnį, atgrasymą ir sąjungininkus

„Tai yra pagrindinis mūsų saugumo planas. Ir aš stipriai tikiu (NATO – ELTA) 5 straipsniu, nes aš niekada negavau jokių signalų iš Vašingtono ar kitų NATO sostinių apie galimas diskusijas dėl to, kiek stiprus yra pažadas dėl 5 straipsnio. Taigi aš manau, kad geriausias būdas ginti valstybę yra atgrasymas“, – Lenkijos televizijai „TVP World“ sakė G. Nausėda.
„Geriausias atgrasymo miksas yra vokiečių kariai stovintys kartu su amerikiečių kariais – du amerikiečių batalionai veikiantys rotacijos principu. Ir iki šiol galiu pasidžiaugti, kad nepaisant diskusijų apie galimą amerikiečių karių atitraukimą iš Europos, amerikiečių įsipareigojimai Lietuvai išlieka stiprūs“, – akcentavo jis.
Kol kas negali įsivaizduoti Europos saugumo be JAV įsitraukimo
G. Nausėda taip pat pabrėžė kol kas negalintis įsivaizduoti Europos saugumo be Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) įsitraukimo.
„Aš negaliu įsivaizduoti Europos saugumo architektūros be Jungtinių Amerikos Valstijų. Galbūt po 10–15 metų, bet ne dabar. Jungtinės Valstijos yra labai artimas, stiprus sąjungininkas ir absoliučiai reikalingas bei neišvengiamas mūsų saugumo architektūros elementas“, – sakė Lietuvos prezidentas.
„Bet, žinoma, Europa turi atlikti savo vaidmenį, visų pirma, vystant savo karinius pajėgumus vietoje, remiant Ukrainą, plėtojant ginkluotąsias pajėgas. (...) Ir aš labai optimistiškas, kad Europa gali imtis veiksmų ir tapti labai stipria Junginių Valstijų partnere“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad JAV valstybės sekretorius Marco Rubio šeštadienį siekė nuraminti nervingą Europą ir pareiškė, kad Vašingtonas nori „atgaivinti“ transatlantinį aljansą, jog stipri Europa galėtų padėti Jungtinėms Valstijoms vykdyti pasaulinio „atsinaujinimo“ misiją.
Pasipiktinę Donaldo Trumpo planais dėl Grenlandijos ir jo priešiškais komentarais tradicinių Amerikos sąjungininkų adresu, į Miuncheno saugumo konferenciją atvykę Europos lyderiai įsipareigojo prisiimti didesnę bendros NATO gynybos naštą.
Lyderiai siuntė žinią, kad tai yra būtina, jog Europa galėtų atremti priešiškai nusiteikusią Rusiją, o NATO generalinis sekretorius Markas Rutte nurodė, kad „stipri Europa stiprioje NATO reiškia, kad transatlantinis ryšys bus stipresnis, nei bet kada anksčiau“.