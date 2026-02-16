Lietuvos dienaAktualijos

„RADAROM’26“: per pirmąją akcijos savaitę – jau 1 mln. eurų Ukrainos gynybai

2026 m. vasario 16 d. 08:23
LRT organizuojama nacionalinė paramos akcija „Radarom!“ per pirmąją savaitę peržengė 1 mln. eurų ribą. Surinktos lėšos bus skirtos Ukrainos gynybai – robotų būriams, kurie padeda vykdyti logistiką ir evakuoti sužeistuosius iš pavojingiausių vietų.
Pagal naujausius duomenis, 1 000 000 eurų riba pasiekta vasario 15 d. 14 val., o šiuo metu paaukota 1 022 052 eurų. Šių metų „RADAROM!“ tikslas – sustiprinti Ukrainos pajėgumus sprendimais, kurie veikia ten, kur žmogaus galimybės ribotos: robotizuotos gynybos, logistikos ir medicininės evakuacijos sistemos leidžia greičiau reaguoti, mažina riziką kariams ir padeda išsaugoti gyvybes.
Prie akcijos aktyviai jungiasi ne tik Lietuvos žmonės, bet ir verslai. 100 tūkst. eurų paaukojo AB „Telia Lietuva“, 50 tūkst. eurų UAB „Eugesta“, 25 tūkst. eurų UAB „Hnit-Baltic“, po 20 tūkst. akcijai skyrė UAB „Citybee solutions“ bei UAB „Sakalas“. Įvairiomis sumomis akciją parėmė per 60 įmonių ir organizacijų. Prisidėti prie akcijos galima: telefonu 1483 (auka – 5 Eur), internetu radarom.lt, per „PayPal“: mes@stipruskartu.lt.
Nacionalinę paramos akciją „Radarom!“ organizuoja LRT, „Stiprūs kartu“, „Laisvės TV“ ir „Blue/Yellow“. Akcija truks iki vasario 24 d. Specialieji partneriai: „Delfi“ iniciatyva „Saugu“, „Lrytas“ iniciatyva „Saugumo kodas“, „15min“.
