Susirinkusiai miniai žmonių – V. Landsbergio kalba: „Ir vėl sėdime toje pačioje šūdmalos kupetoje“

„Esame naujo didžiojo išbandymo slenkstyje (…). Nelaisvė gresia ne tik Lietuvai. Pasaulėlis ilgokai gyveno iliuzijomis, kad antrasis didysis karas bus jau paskutinis, kad proto šrateliai ėmė suktis, kad taika geriau negu karas. Nė velnio“, – iš Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų balkono į susirinkusiuosius kreipėsi profesorius V. Landsbergis.
„Ateina žlobai, kuriems karas geriau negu taika. Ir čia stovime mes, Lietuva, liūdnomis mažosios Kelmickų Zitos akimis, stovime dviem užsispyrėlio žemdirbio kojomis tvirtai atsirėmę į gimtąją žemę. Vieną jų – tai žmogiškumas, kita – sveikas protas. Ginsimės, be abejo, ir ginsime taiką Lietuvoje ir pasaulyje. Nesitrauksime“, – akcentavo jis.
Jo teigimu, tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje pastaruoju metu yra vis daugiau naujajai pasaulio tvarkai atsidavusių veikėjų, bauginančių visuomenę ir pasisakančių už karą.
„Mūsų tarpe, Lietuvoje, žiūrėk, irgi randasi vis daugiau mušeikų. Iš kur jie? Nemokate dirbti? Nenorite dirbti? Begalės kalbų aplink ir tarp mūsų apie tariamai naująją pasaulio tvarką. Esame tų kalbėtojų bauginami ir patys bauginamės, bet (…) tai nėra naujas melas apie naują tvarką, o žmogėdrų geismai susigrąžinti būtent labai seną pasaulio tvarką“, – kalbėjo profesorius.
„Aiškiau negu bet kada matome, kad yra tik dvi tvarkos. Viena grindžiama tautų ir žmonių sutarimu ir principu, kad nekariauti yra geriau negu kariauti (…). Deja, didieji galiūnai (…) vis tiek liko su senais papročiais ir žaislais. Kadangi branduoliniame amžiuje berniukų žaislai itin brangiai kainuoja, žmonių gerovė išeina pro kaminą“, – tikino jis.
Ragina įveikti godulio virusą
Pasak V. Landsbergio, šiuo metu bene didžiausia žmonijos problema yra neįveikiamas godulys, iš kurio kyla ir kitos ydos.
„Dalis ravų ravėtojų neva balsuoja, balsuoja, neva skaičiuoja, skaičiuoja – ir vėl sėdime toje pačioje šūdmalos kupetoje. Ar Grenlandiją pervadinsime į Putlandiją, ar į Skilandiją, ar į Trumplandiją? Štai žmonijos didžioji problema“, – kreipdamasis į žmones kalbėjo V. Landsbergis.
„Ne, broliai, baikime karą savyje, savo medinėse širdyse, springstančiose nuo godulio. Reikia įveikti godulio virusą – kitaip nieko nebus“, – sakė Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas.
Profesoriui paliekant Signatarų namų balkoną, susirinkusi minia jam skandavo „Ačiū“.
ELTA primena, kad pirmadienį Lietuva švenčia 108-ąsias valstybės atkūrimo metines. Šia proga pagrindiniai šventiniai renginiai vyks šalies sostinėje, jų netrūks ir kituose miestuose.
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, vadovaujama daktaro Jono Basanavičiaus, savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“.