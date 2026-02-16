Lrytas skelbia „Lietuviškumo mėnesį“: šįkart centre – užsieniečiai, kurie įsimylėjo lietuvių kalbą ir ją išmoko

Skirtingos patirtys užsieniečių, besimokančių lietuviškai, rodo – mūsų kalba kalbėti be jokio akcento yra beveik neįmanoma. Tačiau tai nėra tik šio atvejo ypatumas. Užsieniečių akcentas būdingas kone visoms pasaulio kalboms. Visgi jis neturėtų būti suprastas neigiamai. Užsieniečiai, kurie kalba lietuviškai yra pavyzdys, įkvėpimas ir unikalumas. Nesvarbu, ar jie kalba su akcentu, ar be jo.
„Kai pasaulyje ir Lietuvoje dideli bei labai rimti įvykiai veja vienas kitą, kartais atrodo, kad net nebelieka vietos sustoti ir atsikvėpti. Galbūt viskas atrodo blogiau nei yra iš tikrųjų, todėl svarbu gebėti rasti tai, kas įkvepia. O kas gali labiau įkvėpti nei mūsų visų mylimą Lietuvą ryškinančios istorijos?
Man „Lietuviškumo mėnuo“ – vienas laukiamiausių projektų nuo pat 2024-ųjų, kai pradėjome jį kurti. Čia visada atrandu tai, kas nustebina, priverčia sustoti, įsiklausyti ir pajusti. Kadangi ir pačiam yra tekę lietuviškai kalbėti net su toli gyvenančiu japonu, galiu užtikrinti – kalbos išmokimo istorijos yra kažkas nerealaus.
Tikiuosi, kad Lrytas skaitytojai ras laiko tokiam turiniui, kuris pakelia ūpą, nustumia šalin negandas ir dar kartą primena, kokia nuostabi yra mūsų Lietuva“, – sakė Lrytas vyr. redaktoriaus pavaduotojas Martynas Suslavičius.
Nuo vasario 16-osios iki pat kovo 11 dienos kasdien pristatysime užsieniečius, kurie ne tik kuria Lietuvoje, bet nepabijojo išmokti lietuviškai, nepaisant kalbos sudėtingumo.
