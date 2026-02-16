Po G. Palucko apklausos STT – I. Ruginienės reakcija

„O Dieve, dabar švęskit, švęskit!“ – šventiniame Vasario 16-osios minėjime žurnalistų klausimo apie G. Palucką sulaukusi juos paragino I. Ruginienė.
Žurnalistams pastebėjus, kad ministrė pirmininkė vis dar nesureagavo į savo bendražygio, iš kurio perėmė premjerės kėdę, situaciją, ji vis dėlto tarė kelis žodžius.
„Man atrodo, kad aš labai sureagavau, ir tikrai buvo mūsų komentaras, kad nesikišiu į teisėsaugos institucijų darbą ir veiklą. Teisėsaugos institucijos puikiai atlieka savo pareigas. Tegul dirba. Kai bus pateiktos išvados, galutiniai sprendimai, tuomet ir galėsime daryti išvadas“, – nurodė I. Ruginienė.
Ji sulaukė ir replikos, kad praėjusią savaitę parlamentarams Sauliui Skverneliui ir Kaziui Starkevičiui suteiktus specialiųjų liudytojų statusus įvertino griežčiau.
„Lygiai tą patį, kaip ir apie poną Skvernelį – nesvarbu, koks vardas, pavardė, ar koks tai bebūtų žmogus, aš pasitikiu teisėsaugos institucijų veikla ir tikrai žinau, kad jie sąžiningai, puikiai atlieka savo pareigas. Aš labai tikiuosi, kad procesai neužtruks ir mes galėsime greitai matyti iš to ateisiančias išvadas“, – tvirtino Vyriausybės vadovė.
„Aš manau, kad vieną kartą G. Paluckas pademonstravo principingumą. Matyt, vėl turės svarstyti“, – paklausta, ar G. Paluckas turėtų stabdyti narystę partijoje, atsakė I. Ruginienė.
Kaip skelbta, STT apklausė G. Palucką kaip specialųjį liudytoją, vykdant ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo.
Anot STT atstovės spaudai Renatos Keblienės, šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo. Pasak STT atstovės, šiuo metu atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, renkami ir vertinami duomenys, įtarimai kol kas niekam nėra pareikšti.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelę žalą patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 4 metų.
Tas, kas turėjo nuosavybės teise didesnės negu 900 MGL (45 tūkst. eurų) vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 4 metų.
Pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vadovauta Vyriausybė.
Inga RuginienėGintautas PaluckasSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
