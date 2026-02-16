Prezidentas įteikė valstybės apdovanojimus: dėkoju, kad įkūnijate nepriklausomos Lietuvos svajonę

„Didysis iššūkis – nuo pamatų pastatyti lietuvių tautos namus, juos įrengti ir apsaugoti – pritraukė daugybę aktyvių, energingų, veržlių žmonių. Bėgant metams, jie neskaičiuodami laiko ir pastangų dirbo, kad įgyvendintų visos tautos svajonę.
Ir net didžiausi sukrėtimai, totalitarinių režimų agresija ir prievarta neįstengė sulaikyti šio galingo judėjimo. Laisvės ir nepriklausomybės idėja, perduodama iš kartos į kartą, bei atkaklus daugelio rankų darbas įveikė visas kliūtis“, – sveikinimo kalboje teigė G. Nausėda.
„Ir išties, net ir daugiau nei šimtui metų praėjus, darbo mums niekuomet nepritrūksta. Apie tai byloja šios dienos valstybės apdovanojimų ceremonija, kuri į Prezidentūros Baltąją salę surinko dešimtis Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių, pasižymėjusių išskirtiniais nuopelnais Lietuvai bei jos vardo garsinimu. Šiandien aš dėkoju kiekvienam iš Jūsų už tai, kad esate, kuriate ir padedate Lietuvai. Dėkoju Jums už tai, kad savo gyvenimu ir darbais įkūnijate klestinčios nepriklausomos demokratinės Lietuvos valstybės svajonę. Svajonę, kuri mus skatina ir toliau žengti pirmyn, per visas kliūtis ir sukrėtimus, į mums pažadėtą rytojų“, – akcentavo jis.
G. Nausėda valstybinius apdovanojimus įteikė 32 Lietuvos ir 6 užsienio valstybių piliečiams.
Tarp apdovanojamųjų – įvairių profesijų ir skirtingai prie Lietuvos garsinimo prisidėjusių asmenų pavardės: iškilūs kultūros, visuomenės veikėjai, sportininkai, mokslininkai, ištikimi Lietuvos partneriai užsienyje.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi prezidentas apdovanojo biochemiką, profesorių, mokslų daktarą Virginijų Šikšnį.
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi apdovanoti Prancūzijos kariuomenės vadas Thierry Marcelis Ernestas Burkhardas ir Nyderlandų Karalystės ambasadorius Lietuvoje Jackas Robertas Twisas Quarlesas van Uffordas.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi pagerbti teisininkas Mindaugas Maksimaitis, chemikas Eugenijus Norkus, ilgametė Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos darbuotoja Bernadeta Stankevičienė, profesorė, medicinos mokslų daktarė Rasa Tamelienė, fizikas Gintautas Tamulaitis bei Generalinės prokuratūros prokuroras Zdislavas Tuliševskis.
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi apdovanoti „Freedom House“ Vilniaus biuro vadovas Vytis Jurkonis, įmonės „Liregus“ direktorius Leonas Kirkilovkis bei Lietuvos Respublikos garbės konsulas Hirosimos prefektūroje Shigehiro Komaru.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžių šalies vadovas įteikė 12 labiausiai nusipelniusių asmenų. Tarp jų – architektas Gintaras Čaikauskas, kelių inžinierius Donatas Čyga, fizikas Vidmantas Gulbinas, lingvistas Akselis Holvoetas, įmonės „EPSO-G“ vadovas Mindaugas Keizeris, pedagogė Giedrė Kvieskienė, gydytoja Vita Lesauskaitė, elektronikos inžinierius Arūnas Lukoševičius, gydytoja, vaikų neurologė Laima Mikulėnaitė, Generalinės prokuratūros prokuroras Redas Savickas, Kauno miesto simfoninio orkestro vadovas Algimantas Treikauskas bei inžinierius Vytautas Ostaševičius.
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi apdovanotas buvęs Jungtinio Amerikos baltų tautinio komiteto vykdomasis direktorius Karlas Stephenas Altau ir Prancūzų instituto prezidentė Eva Nguyen Binh.
Lietuvos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnui Linui Uleckui įteiktas Vyčio Kryžiaus ordino medalis.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu apdovanoti bendrosios praktikos slaugytojas, skubiosios medicinos pagalbos specialistas Darius Adomavičius, Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos Jaunimo savanoriškosios tarnybos vadas Vytautas Bučelis ir intensyviosios terapijos vyresnioji slaugytoja Natalja Kavaliauskienė.
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu pagerbti penki asmenys. Tarp jų – tenisininkas, tarptautinės kategorijos sportininkas Ričardas Berankis, medikų misijų koordinatorė Vaiva Jankienė, bendrovės „Litgrid“ Sistemos valdymo centro vadovas Gintautas Monkevičius, triatlono sportininkė ir trenerė Alina Ranceva bei muzikos mokytoja ekspertė Aldona Vilkelienė.
Dar tris asmenis šalies vadovas apdovanojo Sausio 13-osios atminimo medaliais. Tai – Lietuvos kariuomenės kanceliarijos tarnautoja Rūta Baltušytė, atsargos vyresnysis leitenantas Kęstutis Bepirštis ir buvusi Vilniaus greitosios medicinos pagalbos tarnybos darbuotoja Genė Misiunienė.