Šalyje minimos 108-osios Lietuvos valstybės atkūrimo metinės

Tradiciškai šventinis minėjimas prasidės pagerbiant 1918 metų vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus Rasų kapinėse.
Vėliau Prezidentūroje vyks Valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonija. Tuo metu sostinės gatves užlies pilietiškas jaunimas, žygiuosiantis šventinėje eisenoje „Lietuvos valstybės keliu“.
Vidurdienį Simono Daukanto aikštėje bus iškilmingai iškeltos trijų Baltijos valstybių vėliavos. Tuo pat metu šventinis minėjimas bei Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakėlimo ceremonija vyks ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune.
Vasario 16-osios minėjimo renginius papildys Šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.
Po pietų iš Signatarų namų balkono į susirinkusiuosius tradiciškai kreipsis pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis.
Dar viena iškilminga ceremonija bus surengta prie 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataro, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos pirmininko, partizanų generolo Jono Žemaičio-Vytauto paminklo aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos.
Šventinio pirmadienio popietė bus minima ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos „Šokio teatre“. Čia vyks tradicinis Vilniaus miesto tautinių šokių ir dainų ansamblių koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimui ir profesoriaus Juozo Gudavičiaus 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
Pirmadienio vakarą Gedimino prospekte užsiliepsnos 16 simbolinių laisvės laužų. Vakaro metu prie jų skambės muzika ir patriotinės dainos, kurias atliks folkloro ansamblių „Jorė“, „Varangė“, „Ūla“, „Mindrė“, „Srauna“, „Labingis“ atstovai.
Šventinį vakarą vainikuos iškilmingas koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, vadovaujama daktaro Jono Basanavičiaus, savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“.
Renginių metu – eismo ribojimai
Vykstant Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiams, daugelyje sostinės gatvių bus įvedami eismo ribojimai. Tuo metu viešasis transportas šventinę dieną vilniečius ir miesto svečius veš nemokamai.
Kaip pranešė Vilniaus savivaldybė, pirmadienį transporto priemonių eismas bus draudžiamas Gedimino prospekte, Šv. Jono ir Pilies gatvių dalyje nuo Literatų iki Šv. Mykolo gatvių, L. Stuokos-Gucevičiaus ir Totorių gatvių atkarpose.
Transporto priemonėms taip pat nebus leista judėti Universiteto ir Liejyklos gatvių dalyje nuo S. Skapo iki Totorių gatvės.
Vykti į šventinius renginius gyventojai ir miesto svečiai kviečiami nemokamu viešuoju transportu. Šią dieną miesto troleibusai ir autobusai kursuos pagal savaitgalio tvarkaraščius.
Parkuoti automobilius „Statyk ir važiuok“ aikštelėse taip pat bus galima nemokamai.