B. Vėsaitė siūlys iki 3,5 tūkst eurų padidinti baudas seksualinių paslaugų pirkėjams

Parlamentarė parengė tai numatančias Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas, kurias planuoja įregistruoti šią savaitę.
Ji siūlys nustatyti, kad atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtrauktų baudą nuo 1 tūkst. iki 1,6 tūkst. eurų, o pakartotinis nusižengimas – nuo 1,6 tūkst. iki 3,5 tūkst. eurų.
„Baudos būtų didinamos būtent paslaugos pirkėjams“, – antradienį spaudos konferencijoje Seime sakė B. Vėsaitė.
Jos nuomone, šiuo metu už tai numatytos nuo 90 eurų iki 300 eurų siekiančios baudos atrodo „niekingos ir juokingos“.
„Projekto rengimą paskatino būtinybė sustiprinti valstybės taikomas sankcijas už atlygintinį naudojimąsi prostitucijos paslaugomis. Galiojantis administracinės atsakomybės modelis, numatantis nedideles baudas prostitucijos pirkėjams, neatlieka pakankamos prevencinės ir atgrasomosios funkcijos“, – mano socialdemokratė B. Vėsaitė.
Jos teigimu, projektu siekiama ne bausti pažeidžiamus asmenis, kurie dalyvauja prostitucijoje, bet nukreipti valstybės poveikį į tuos, kurie savo veiksmais palaiko ir finansuoja seksualinio išnaudojimo rinką.
Pasak B. Vėsaitės, baudų už naudojimąsi prostitucijos paslaugomis didinimui pritaria ir nevyriausybinės organizacijos.
Šiuo metu vertimasis prostitucija, atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis užtraukia baudą nuo 90 iki 140 eurų. Už šį administracinį nusižengimą, padarytą pakartotinai, numatyta nuo 140 iki 300 eurų siekianti bauda.
Administracinėn atsakomybėn netraukiamas prostitucija vertęsis asmuo, kuris į prostituciją buvo įtrauktas būdamas materialiai, dėl tarnybos ar kitaip priklausomas arba įtrauktas į prostituciją panaudojant fizinę ar psichinę prievartą ar apgaulę. Taip pat atsakomybė netaikoma tam, kuris įtrauktas į prostituciją būdamas nepilnametis, nukentėjo nuo prekybos žmonėmis ir yra pripažintas nukentėjusiuoju baudžiamajame procese.
