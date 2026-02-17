I. Ruginienė su eurokomisaru A. Kubiliumi aptarė karinio mobilumo finansavimą

Susitikime premjerė ir eurokomisaras aptarė ES gynybos iniciatyvas, taip pat diskutavo apie gynybos ir saugumo bei karinio mobilumo sričių finansavimą.
„Lietuva stiprina krašto apsaugą ir investuoja į gynybos pramonę, tobulina jos plėtrai svarbų teisinį reguliavimą. Labai svarbu, kad Europa vieningai, solidariai stiprintų savo gynybinius pajėgumus, nes mūsų visų saugumas yra susijęs“, – pranešime cituojamas I. Ruginienė.
Be to, premjerė susitikime akcentavo, jog ES rytinės sienos atsparumo stiprinimas turi tapti vienu svarbiausių Europos gynybos parengties prioritetu.
Pokalbio metu taip pat buvo pabrėžta, kad parama Ukrainai išlieka prioritetu, o siekiant spausti Rusiją būtina patvirtinti 20-ąjį sankcijų paketą.
Inga RuginienėEuropos Sąjunga (ES)Andrius Kubilius
Rodyti daugiau žymių