Į STT atvyko specialiojo liudytojo statusą įgijęs ekspremjeras G. Paluckas

Politiką užfiksavo vietoje dirbantys portalo Lrytas žurnalistai. Į STT atvykęs politikas nebuvo kalbus ir situacijos komentuoti nepanoro.
„Jokių komentarų“, – tepasakė politikas.
G. Paluckas į STT atvyko su advokatu Dariumi Raulušaičiu.
Praėjusią savaitę pranešta, kad pernai vasarą iš pareigų atsistatydinusiam socialdemokratui ikiteisminiame tyrime dėl galimo piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo suteiktas specialiojo liudytojo statusas.
„Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, Gintautas Paluckas buvo apklaustas, kaip asmuo, kuris gali duoti parodymus apie savo padarytą nusikalstamą veiką. Visuomenėje tai žinoma, kaip specialiojo liudytojo sąvoka“, – naujienų agentūrai ELTA praėjusią savaitę nurodė STT atstovė Renata Keblienė.
Pasak jos, šiuo metu atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, renkami ir vertinami duomenys, kol kas įtarimai niekam nėra pareikšti.
Atsistatydino po žurnalistinių tyrimų apie jo verslą ir ryšius
Kaip skelbta, pernai viešojoje erdvėje pasirodė keletas žurnalistinių tyrimų apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius.
Dar gegužės pabaigoje tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ bei „Laisvės TV“ pranešė, kad iš dalies politikui priklausanti įmonė „Garnis“ G. Paluckui jau einant ministro pirmininko pareigas gavo lengvatinę 200 tūkst. eurų paskolą iš nacionalinio plėtros banko ILTE.
Antroji „Sienos“ ir „Laisvės TV“ tyrimo dalis kėlė klausimus dėl iki 2018 m. G. Palucko valdytos įmonės „Sagerta“ gautų ir negrąžintų šimtatūkstantinių paskolų bendrovei „Uni Trading“. Pastaroji siejama su verslininku Darijumi Vilčinsku. Be to, skelbta, kad 2012 m. tuomet būsimasis premjeras iš verslininko vadovaujamos įmonės įsigijo 223 tūkst. eurų vertės būstą sostinės Verkių regioninio parko teritorijoje. Nors G. Paluckas neigė turėjęs verslo santykių su D. Vilčinsku, pastarasis vėliau „Verslo žinioms“ pripažino investavęs į socialdemokrato bendrovę.
Dėl antrajame žurnalistiniame tyrime išdėstytų aplinkybių STT ir pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Vis tik, netrukus pasirodė ir trečiasis tyrimas – „Siena“ ir „Laisvės TV“ išsiaiškino, kad 2012 m. Kipro įmonė G. Paluckui sostinės centre pigiai pardavė butą sklype, kurį suformavo pats politikas, eidamas Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.
Be to, visuomenininkas Andrius Tapinas pranešė, kad užpernai įkurta premjero G. Palucko brolienės Virginijos Paluckienės bendrovė „Dankora“ gavo europinę paramą, kurios didžiąją dalį išleido perkant iš socialdemokratui dalinai priklausančios įmonės „Garnis“.
Galiausiai, praėjusių metų liepos pabaigoje paaiškėjo, kad to paties mėnesio pradžioje politikas vėluodamas sumokėjo dar 2012 m. vadinamoje „žiurkių byloje“ priteistą žalą Vilniaus miesto savivaldybei – paskutinius 4,9 tūkst. eurų iš 16,5 tūkst. priteistos sumos.
Dėl žurnalistiniuose tyrimuose paviešintos informacijos buvo kreiptasi ne į vieną instituciją, prašant įvertinti galimus pažeidimus.
Tuo metu liepos pabaigoje G. Paluckas pranešė atsistatydinantis iš ministro pirmininko pareigų – rugpjūtį atsistatydino ir visa socialdemokrato vadovauta Vyriausybė.
Turės stabdyti narystę partijoje?
Penktadienį paaiškėjus, kad buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas, į žinią netruko sureaguoti ir politiko bendražygiai. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovas Andrius Grumadas nurodė, kad „socdemai“ spręs dėl G. Palucko narystės organizacijoje, jeigu jam bus pareikšti įtarimai.
„Informacija apie specialaus liudytojo statusą yra nauja. Gavę papildomų duomenų, ją įvertinsime. Jei bus pareikšti įtarimai, bus sprendžiama dėl narystės stabdymo“, – Eltai teigė A. Grumadas.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė žurnalistams teigė, kad G. Paluckas turėtų apsvarstyti galimybę stabdyti narystę LSDP.
„Vieną kartą G. Paluckas pademonstravo principingumą, tai, matyt, vėl turės svarstyti“, – kalbėjo ji.
Gintautas Paluckasspecialusis statusasSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
Rodyti daugiau žymių