Kurioziniai politikų sveikinimai: painiojosi, kaip atrodo Lietuvos trispalvė ir kokią progą minime

Lietuva pirmadienį minėjo 108-ąsias valstybės atkūrimo metines. Kaip įprasta, socialiniuose tinkluose pasipylė politikų sveikinimo žinutės.
Savo sveikinimu feisbuke pasidalijo ir socialdemokratas Audrius Radvilavičius.
„Vasario 16-oji – diena, kai Lietuva pasirinko būti laisva. Tautos drąsa, kuri tapo valstybe. Saugokime savo laisvę, stiprinkime vienybę ir būkime verti tų, kurie patikėjo Lietuva. Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!“ – tokį standartinį sveikinimą brūkštelėjo A. Radvilavičius.
Šiuos žodžius jis vizualiai įkomponavo Lietuvos valstybinės vėliavos fone, tiesa, suklydo, kaip iš tiesų atrodo spalvų išsidėstymas trispalvėje. Politiko variante mūsų trispalvė – ne geltona, žalia, raudona, o geltona, raudona ir žalia.
Nors toks sveikinimas jo paskyroje kabo jau visą parą, panašu, kad nei pats A. Radvilavičius, nei jo sekėjai to nepastebėjo.
Kuriozinė situacija ištiko ir konservatorių Vytautą Juozapaitį. Į darbinius elektroninius parlamentarų paštus jis išsiuntė sveikinimą ne Vasario 16-osios, o Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga.
„Su valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės) diena“, – taip skelbė V. Juozapaičio kolegoms išsiuntinėtas sveikinimas, kuriame puikavosi ir politiko nuotrauka.
Tiesa, netrukus savo klaidą konservatorius pastebėjo ir išsiuntė pakartotinį laišką, kuriame atsiprašė už nesusipratimą, ir šįkart jau pasidalijo teisingu palinkėjimu.
„Gerbiamieji, mano siųstame sveikinimo su Valstybės atkūrimo diena viršelyje dėl techninių trikdžių įsivėlė klaida, už kurią nuoširdžiai atsiprašau. Kadangi Vasario 16 širdyje nešiojamės kiekvieną dieną, siunčiu sveikinimą dar kartą“, – pasitaisė V. Juozapaitis.
Klausimų sukėlė ir prezidento Gitano Nausėdos situacija. Kaip pirmadienį skelbė Lrytas, prie Nausėdų namų Pavilnių regioniniame parke pusdienį nebuvo iškelta Lietuvos valstybinė vėliava, nors už tokį veiksmą gresia net baudos.
Lietuvos trispalvė šalies vadovo kieme suplevėsavo tik 14 valandą, kai ši žinia jau pradėjo sklisti viešai. Prezidentūra aiškino, kad buvo užšalęs vėliavos stiebas, dėl to nepavyko nuleisti Lietuvos istorinės vėliavos ir pakeisti jos trispalve.
Vasario 16-ojivėliavatrispalvė
