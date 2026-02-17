Į STT apklausą atvykęs S. Skvernelis: spec. liudytojo apklausa įvyks

Praėjusią savaitę jam bei konservatoriui Kaziui Starkevičiui, kurio namuose bei kabinete taip pat atliktos kratos, suteiktas specialiojo liudytojo statusas byloje dėl galimos korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje.
„(Jaučiuosi – Lrytas) normaliai. Viskas taip, kaip ir turi būti teisinėje valstybėje, teisinis procesas yra neišvengiamas ir būtinas“, – prie žurnalistų stabtelėjo S. Skvernelis.
„Šiandien specialiojo liudytojo apklausa įvyks“, – patikino jis.
„Toks sprendimas yra. Dabar einu į apklausą, o išėjęs jums pakomentuosiu“, – pridūrė Seimo narys, paklaustas, kodėl nusprendė duoti parodymus.
Kaip specialusis liudytojas asmuo apklausiamas, kai teisėsauga domisi jo paties veiksmais, bet neturi pakankamai duomenų pateikti įtarimus arba to neįmanoma padaryti dėl turimos teisinės neliečiamybės. Seimo nariai baudžiamojon atsakomybėm gali būti patraukti tik turint parlamento leidimą.
Po kratų Seime S. Skvernelis žurnalistams komentavo vykusius teisėsaugos procesinius veiksmus, tvirtindamas, jog yra visiškai ramus ir nieko nusikalstamo nepadarė.
„Tarnybos atlieka savo veiksmus. Tikrai nepradėsiu kalbėti, kad čia kažkoks politinis susidorojimas. Visi dirba savo darbą ir tą darbą aš gerbiu. Teisinėje valstybėje teks gintis teisinėmis priemonėmis“, – kalbėjo demokratas.
Netrukus jo vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ išreiškė pasitikėjimą partijos pirmininku – akcentuota, kad S. Skvernelis „niekada nesuteikė nė menkiausio pagrindo juo abejoti“.
Tiesa, vasario pradžioje, kelios dienos iki vykusių kratų, Demokratų „Vardan Lietuvos“ pirmininkas buvo sutikęs STT direktorių Liną Pernavą buvusių policijos generalinių komisarų susitikime. Kaip skelbė naujienų agentūra BNS, susitikimas įvyko tą pačia dieną, kai tiriant bylą dėl korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje buvo nutarta apklausti S. Skvernelį. Susitikime dalyvavę asmenys neigia, kad L. Pernavas ir S. Skvernelis būtų aptarinėję korupcijos bylą.
Klausiamas apie šias aplinkybes, S. Skvernelis patvirtino susitikęs su STT vadovu, tačiau nurodė, kad apie vykstantį ikiteisminį tyrimą ar tuomet planuojamas kratas nebuvo nė kalbos.
„Aš esu labai nusivylęs – galėjo bent akį pamerkti ar pašnibždėti, kad laukia tokios priemonės“, – juokavo demokratas.
„Bet kalbant labai rimtai, tai yra profesionalai. (...) Aš negaliu priekaištauti kažkam, kas dirba savo darbą – tuo labiau, kad pats Linas Pernavas neatlieka jokių ikiteisminio tyrimo veiksmų. Nebuvo tikrai (jokių pokalbių – Lrytas), nesusidariau jokių požymių, kad būtų galima kažką tai sužinoti ar elgtųsi kaip nors kitaip. Normalus, tradicinis susitikimas buvo“, – sakė S. Skvernelis.
Tiriama itin didelio masto galimos korupcijos byla
„Manau, kad tai yra precedento neturintis korupcinio pobūdžio veikų tyrimas“, – pernai gruodį sakė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Artūras Urbelis, pristatydamas nuo spalio pradžios atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl galimos plataus masto korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje.
Tuomet skelbta, kad pareigūnai įtaria, jog iš augalus ir jų produktus gabenančių įmonių atstovų galėjo būti reikalaujami ir imami didelės vertės kyšiai už sertifikatus, reikalingus produkcijos gabenimui į trečiąsias šalis. Minėtus sertifikatus išduoda būtent Valstybinė augalininkystės tarnyba. Bendra kyšių suma siekia beveik 1,5 mln. eurų.
Iš pradžių įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje pareikšti 13 asmenų, 6 jų buvo kuriam laikui sulaikyti. Tiesa, kaip šią savaitę informavo A. Urbelis, įtariamųjų ratas išsiplėtė iki 14 žmonių.
Be to, įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir septynių privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Tarp įtariamųjų – dabar jau nuo pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenka, jo pavaduotojas Mantas Butas, buvusi patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
A. Urbelio teigimu, šiuo metu sulaikytas vienas įtariamasis. Tai – už cigarečių kontrabandą jau anksčiau teistas Marijanas Taraškevičius.
Gruodį vykusios didelio masto operacijos metu gausios pareigūnų pajėgos atliko daugiau kaip 100 kratų, kurių metu paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Pasibeldė į Seimo narių duris
Po pirmųjų žinių apie pareigūnų veiksmus ir įtarimus dėl galimos korupcijos, praėjus porai mėnesių pareigūnai pasibeldė ir į Seimo narių S. Skvernelio ir K. Starkevičiaus duris. Atliktos kratos politikų namuose bei darbo kabinetuose Seime.
Vadovaudamas Žemės ūkio ministerijai, K. Starkevičius paskyrė į pareigas nuo pareigų nušalintą ir šiuo metu byloje įtariamą buvusį Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorių J. Kornijenką.
Tuo metu kita įtariamoji – A. Silickienė – yra buvusi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narė ir buvusi šios partijos atstovė Vyriausioje rinkimų komisijoje (VRK). Po skandalo ji paliko pareigas VRK, susistabdė narystę partijoje.
Po pirmadienį vykusių kratų prokuroras A. Urbelis informavo, kad parlamentarus nuspręsta apklausti kaip specialiuosius liudytojus. Anot jo, teisėsauga kelia versiją, kad tiriami korupciniai mechanizmai galėjo būti politiškai remiami.
K. Starkevičius, šaltinių teigimu, atsisakė liudyti
Praėjus vos parai po atliktų kratų K. Starkevičiaus namuose ir Seimo kabinete, antradienį politikas prisistatė į STT.
Tiesa, tarnyboje parlamentaras neužtruko – išėjo vos po pusvalandžio, komentuoti žurnalistams atsisakė.
Nors tvirtino, kad bendradarbiaus su teisėsauga, K. Starkevičius atsisakė teikti parodymus. Tai, remdamasis šaltiniais, pranešė naujienų portalas „Delfi“. Politiko advokatai Mindaugas Dūda ir Jūratė Tutinienė atsisakė komentuoti, ar konservatorius iš tikrųjų atsisakė liudyti.
Praėjusią savaitę apklausai į STT buvo atvykusi ir byloje įtariama A. Silickienė. Bendraudama su žurnalistais, A. Silickienė tvirtino, kad dirbdama Valstybinėje augalininkystės tarnyboje niekaip nebuvo susijusi su ikiteisminiame tyrime nagrinėjamu fitosanitarinių sertifikatų išdavimu. Teiraujantis, ar nesijaučia kalta, įtariamoji tepasakė: „Mano jausmai čia ne esmė“.
Klausiama apie ryšius su S. Skverneliu, buvusi jo patarėja nurodė, kad juos siejo dalykiniai santykiai.
Tiesa, įtariamosios apklausa – o tiksliau patekimas į STT – nevyko sklandžiai. Moteriai ir jos advokatui Giedriui Danėliui įžengus į pastatą, jie netrukus sugrįžo į lauką, kur jų laukė būrys žurnalistų. A. Silickienė nurodė, kad jie esą nebuvo įleisti, nes G. Danėliui nepavyko praeiti apsaugos patikros dėl turėtų automobilio raktelių.
STT komentare portalui Lrytas nurodė, kad į STT atvykęs asmuo – šiuo atveju, G. Danėlius – atsisakė palikti automobilio raktelius tam skirtoje spintelėje, kaip kad reikalauja vidaus tvarka.
Ir nors A. Silickienė bei G. Danėlius paliko STT pastatą, po maždaug pusvalandžio, prasiskirsčius žurnalistams, jie sugrįžo į apklausą. Ji truko apie pusantros valandos.
Saulius Skvernelisspecialusis liudytojasSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
