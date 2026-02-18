I. Ruginienė įvertino raginimus G. Paluckui atsisakyti Seimo nario mandato

„Pasitikiu teisėsaugos institucijomis ir tikrai laukiu išvadų, ir labai tikiuosi, kad tam tikruose rezonanciniuose klausimuose bus operatyviai atliktas tyrimas. Reikia, matyt, palaukti šitų išvadų, o Gintautas Paluckas ne vieną kartą demonstravo, kad gali pats nuspręsti ir apsispręsti – manau, kad ir šį kartą taip nutiks“, – žurnalistams trečiadienį sakė ministrė pirmininkė.
Raginimą G. Paluckui atsisakyti parlamentaro mandato V. Andriukaitis išreiškė po to, kai politiką antradienį dar kartą kaip specialųjį liudytoją ikiteisminiame tyrime dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo apklausė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
Paklausta, ar esamos aplinkybės galėtų būti laikomos pagrindu G. Paluckui atsisakyti parlamentaro mandato, premjerė konkretaus vertinimo nepateikė.
„Kiek matau, kad kol kas svarsto ir Saulius Skvernelis apie tai. Aš labai lauksiu ir žiūrėsiu, kaip tie svarstymai pasibaigs“, – teigė I. Ruginienė.
Anksčiau šią savaitę ministrė pirmininkė sakė, kad ekspremjeras turėtų apsvarstyti savo narystės LSDP stabdymą.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį Eltai teigė, kad tam tikras G. Palucko atsiribojimas nuo partinės veiklos apsaugotų LSDP nuo galimai metamo šešėlio.
Pats ekspremjeras sakė esąs ramus bei tikino, jog įvertins tiek I. Ruginienės, tiek parlamento vadovo raginimus.
Kaip skelbta, G. Paluckas antradienį atvyko į STT.
Anksčiau buvo skelbta, jog praėjusią savaitę parlamentarą tarnyba apklausė kaip specialųjį liudytoją ikiteisminiame tyrime dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo. Kaip tada Eltai nurodė tarnybos atstovė, šiuo metu atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, renkami ir vertinami duomenys, o įtarimai niekam nėra pareikšti.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vadovauta Vyriausybė.
