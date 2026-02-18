Įgyvendinant LRT audito rekomendacijas, Vyriausybė siūlo įpareigoti VPT vykdyti pažeidimų prevenciją

Pagal EIM projektą, VPT taip pat prižiūrėtų, kaip laikomasi teisės akto nuostatų, įskaitant nuostatas, vykdant pirkimų sutartis. Be kita ko, numatoma, kad ji neatlygintinai konsultuotų perkančiąsias organizacijas, subjektus ir tiekėjus.
Aiškinamajame rašte teigiama, kad taip būtų sudarytos sąlygos operatyvesniam, lankstesniam, aiškesniam, skaidresniam ir ekonomiškesniam pirkimų vykdymui.
Kaip rašoma projekte, pataisos grindžiamos tikslu įgyvendinti VK audito ataskaitoje pateiktą rekomendaciją.
Įstatymo projektas dabar bus teikiamas Seimui, kuris nuspręs, ar jį priimti. Planuojama, kad pakeitimai turėtų įsigalioti nuo liepos 1 d.
Kaip skelbta, pernai lapkritį auditą LRT atlikusi VK kaip vieną esminių trūkumų nustatė viešųjų pirkimų reglamentavimo ir priežiūros procedūrų spragas.
Audito duomenimis, 2024 metais 89 proc. programų ir jų sukūrimo pirkimų buvo vykdyti neskelbiamos apklausos būdu, kreipiantis į konkretų tiekėją. Šių pirkimų bendra vertė siekė 12,74 mln. eurų, arba 53 proc. visos viešųjų pirkimų vertės.
VK pabrėžė, kad pirkimų iš vieno tiekėjo dalis turi būti mažinama, nes konkurencijos stoka didina prekių, paslaugų ar darbų kainas ir riboja galimybes racionaliai naudoti viešąsias lėšas. Dėl to visuomeniniam transliuotojui rekomenduota tobulinti tvarką.
ELTA primena, kad pernai gruodį valdantieji siekė skubos tvarka priimti įstatymo pataisas dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.
Opozicijai registravus šimtus komiškų pasiūlymų, pataisų svarstymas parlamente užsitęsė, o sutrikus Kultūros komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko sveikatai, projekto priėmimas neįvyko.
Be to, gruodį vykusiame šalies vadovo, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikime sutarta pristabdyti visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka. Nuspręsta suburti parlamentines frakcijas bei žiniasklaidos organizacijas atstovaujančią darbo grupę.
Dėl pirminio parlamentarų siūlyto projekto prie Seimo vyko tūkstantiniai protestai, platinta peticija. Žiniasklaidos atstovai ragino valdančiuosius atmesti siūlomas pataisas.