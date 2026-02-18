K. Budrys: ES turėtų ieškoti vieningos pozicijos dėl D. Trumpo Taikos tarybos

„Nemažai ES valstybių yra gavusios (kvietimą prisijungti – ELTA) ir vertinimai buvo tikrai skirtingi (…). Kai kurios valstybės nusprendė vykti vadovų lygmeniu, kai kas ambasadorius siunčia, kai kas iš viso nedalyvaus. Neturime mes čia vieningos ES pozicijos. ES tikrai turi nuspręsti ir apie tai diskutuosime, kaip ji bus atstovaujama Gazos situacijai sureguliuoti skirtoje Taikos valdyboje – nes nuo to viskas yra prasidėjo“, – Eltai prieš Vyriausybės posėdį komentavo K. Budrys.
„Mums kyla fundamentalių klausimų, natūralu – ir Baltarusijos dalyvavimas šioje valdyboje – mes nematome, ką mes galėtume su tokia valstybe spręsti“, – pridūrė jis.
Taikos taryba, kurios pirmininkas yra JAV prezidentas Donaldas Trumpas, iš pradžių buvo sukurta siekiant prižiūrėti paliaubas Gazos Ruože ir atstatymą po „Hamas“ bei Izraelio karo. Tačiau nuo to laiko jos tikslas pasikeitė į įvairių tarptautinių konfliktų sprendimą.
Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigė, jog Lietuva iki šiol nėra gavusi kvietimo prisijungti prie šios tarybos.
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras akcentuoja, kad ES interesas yra užtikrinti, jog sprendžiant klausimus dėl konflikto tarp Izraelio ir Gazos, Bendrijos narės neliktų nuošalyje.
„Visada gerai, kai mes laikomės vienos pozicijos (…), nes lygiai taip pat keistai jaučiasi šalys, kurios nusprendė nedalyvauti, kai kažkas dalyvauja, kai ES nėra atstovaujama. Mūsų interesas yra, kad ta apimtimi, kai sprendžiamas Gazos klausimas, kad ES, kaip organizacija sėdėtų prie stalo, nes galų gale, mes už viską daugiausiai ir sumokame. Mūsų balsas ten privalo būti. Kitu atveju pats procesas bus iškreiptas“, – sakė jis.
Kaip skelbta, ES dalyvaus šią savaitę vyksiančiame steigiamajame JAV prezidento Taikos tarybos posėdyje, tačiau bloko atstovas pirmadienį tvirtino, kad Briuselis neprisijungs kaip narys.
Atstovauti ES ketvirtadienį vyksiančiame susitikime į Vašingtoną vyks už Viduržemio jūros regioną atsakinga eurokomisarė Dubravka Šuica.
ELTA primena, kad nuo tada, kai Jungtinių Valstijų vadovas sausio mėnesį Pasaulio ekonomikos forume Davose pristatė savo Taikos tarybą, jos steigiamąją chartiją pasirašė mažiausiai 19 šalių. Vis dėlto kai kurios ES šalys narės pareiškė susirūpinimą dėl šios tarybos.