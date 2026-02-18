P. Isodos „čekiukų“ byloje prašoma atlikti įrodymų tyrimą

Šią bylą pagal prokuratūros skundą trečiadienį pradėjo nagrinėti Lietuvos apeliacinis teismas Vilniuje. P. Isoda su advokatu Giedriumi Danėliumi buvo atvykę į teismo posėdį.
„Jau paduotame mano skunde buvo prašoma atlikti įrodymų tyrimą“, – Eltai yra sakęs Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius.
Nutartį, ar atlikti įrodymų tyrimą, trijų teisėjų kolegija paskelbs po mėnesio, kovo 18 dieną.
Praėjusių metų rugpjūtį Kauno apygardos teismui išteisinus P. Isodą šioje baudžiamojoje byloje, apeliacinį skundą joje pateikė prokuratūra. Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras D. Valkavičius prašo teismo politiką pripažinti kaltu dėl visų trijų kaltinimų – piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo.
Prokuroras apeliaciniu skundu taip pat siekia, kad P. Isodai būtų skirta 15 tūkst. eurų bauda, 4 metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.
Kauno apygardos teismas pernai, rugpjūčio 21 d., nutarė išteisinti P. Isodą „čekiukų“ byloje. Jis išteisintas kaip nepadaręs veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Prokuratūra buvo nurodžiusi, kad politikas, Marijampolės savivaldybės buhalterijai pateikdamas, įtariama, suklastotus dokumentus – 26 vienetus tarybos nario išlaidų suvestinių ir 11 vienetų tarybos nario išlaidų ataskaitų – apgaule įgijo 2 479 eurus savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Kaip skelbė teisėsauga, tyrimo duomenimis, P. Isoda į išlaidų ataskaitas įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas telefono ryšio, interneto ryšio, transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Prokuroras D. Valkavičius sakė, kad P. Isoda naudojo kitų asmenų mokėjimo instrumentus, tai yra mokėjimo korteles, atsiskaitydamas už kurą – buvo atvejų, kai kuras mažiausiai 15 kartų buvo pilamas tą pačią dieną, tą pačią minutę. Be to, anot prokuroro, kuras buvo pilamas tris kartus per dieną su labai mažu laiko intervalu.
Kauno apygardos teismas paskelbė, jog liko nepaneigta mero versija, kad kitų asmenų kuro kvitai jo ataskaitose atsidūrė per neatidumą ar aplaidumą, o esą giminaičių kortelėmis apmokėtas kuras galėjo būti panaudotas tarybos nario veiklai. Teismo teigimu, P. Isodos elgesys tiesiog buvo neatsargus, nėra duomenų, kad politiko elgesys buvo tyčinis.
