Po R. Žemaitaičio įrašu – keisti komentarai ir „linkėjimai iš Rusijos“

Politikas įkėlė vaizdo įrašą, kuriame kalba apie prasidėjusius 2026-uosius metus bei, jo vertinimu, laukiančias ekonomines ir politines perspektyvas.
„Apibendrinant, 2026 metai gali būti stabilūs, bet su aiškiomis rizikomis eksporto ir geopolitikos srityse. Vidaus vartojimas išlaikys tempą, tačiau išorės veiksniai bus lemiami. Svarbiausia – neskubėti, vertinti rizikas ir planuoti racionaliai“, – pasidalindamas vaizdo įrašu rašė „aušrietis“.
Maždaug 33 tūkst. peržiūrų surinkęs įrašas sulaukė ir komentatorių dėmesio. Tačiau dalis jų – kelia klausimų.
Dalis komentuojančiųjų – veikiausiai, botai – R. Žemaitaičiui siuntė linkėjimus iš Rusijos: „Remigijau, stiprybės! Palaikau iš Belgorodo, Rusijos“, „Palaikau Remigijų. Parama iš Balashiha, Rusijos“, „Palaikau. Sėkmės ir kantrybės. Podolskas, Rusija“ ir pan.
Daugelio tokių komentatorių profilių pavadinimai – keisti, jų profilių „Facebook“ atidaryti neįmanoma.
Tiesa, pastarosiomis dienomis pastarosiomis dienomis komunikacijos ekspertas Karolis Žukauskas pasidalino turima informacija apie abejotinus „Nemuno aušros“ finansavimo šaltinius. Netrukus po to jo socialinių tinklų paskyros buvo užblokuotos, o sekėjų gretas, pasak paties K. Žukausko, papildė ir krūva botų.
Pats specialistas rašė manantis, kad prie to prisidėjo „Nemuno aušros“ rėmėjai.
„(...) iš naujo pamačiau savo sekėjų skaičių – jei iki šiol buvo kokie 58–59 tūkst., tai šiandien per botų atakas jų prisidėjo apie 30 tūkst. ir šiuo metu rodo 87K. Ir dar auga, ką tik perkopė 88K, ryte gal pabusiu jau su 100K vietnamiečių?
Kas iš to? Duodamas dar vienas įrankis į pagalbą Žemaitaičiui – juk rašiau, kad jo sekėjų armija sausį per vieną naktį užaugo 34 tūkst. Dabar botai užplūdo mano profilį – nepraeis nė dienos, ir Žemaitaitis ar Janutienė pradės loti, kad va, ir pas mane sekėjai per naktį užaugo, ne tik pas Remigijų“, – rašė K. Žukauskas.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušrabotai
Rodyti daugiau žymių