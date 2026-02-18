R. Žemaitaitis pratrūko ant socialdemokratų: pas mane taip skandintų, antrą dieną išmesčiau lauk

Taip politikas reaguoja į kai kurių socialdemokratų kritiką saviškiams, o dabar dar ir atsiradusį spaudimą ekspremjerui Gintautui Paluckui suspenduoti narystę partijoje, jam tapus specialiuoju liudytoju Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT).
„Aš nesuprantu, ką daro socialdemokratai – panašu, kad socialdemokratai nusprendė užkasti socialdemokratų partiją. Tai, kas dabar vyksta, aš nebesuprantu, kas vyksta su socialdemokratų partija.
V. Andriukaičio vienu metu sakymas, kad A. Paleckis yra politinis kalinys ir jį reikia išgelbėti, kitu metu jis sako, kad G. Paluckas turi dėti mandatą, nors jis nėra nei įtariamasis, nei ten kažkokia veikla būtų padaryta ir panašiai, tai aš nesuprantu, kas vyksta su socialdemokratais“, – „Žinių radijo“ laidoje „Pozicija“ stebėjosi parlamentaras.
Pasak R. Žemaitaičio, didžiausia valdančioji partija turėtų atidžiau pasižiūrėti į tuos, kurie viešai kritikuoja savus.
„Socialdemokratai šiandien turi susitvarkyti su duobkasiais partijoje, kurie užkasinėja partiją tiesiog valandomis. Aš neįsivaizduoju, kas jiems moka, tiems gaisrininkams ir duobkasiams socialdemokratų partijoje, bet kad šitaip kenktų savo partijai, aš pirmą kartą savo gyvenime matau“, – aiškino „aušriečių“ lyderis.
Galvoje jis turėjo ne tik V. P. Andriukaitį, bet ir Alytaus merą Nerijų Cesiulį, Vilniaus rajono merą Robertą Duchnevičių.
„Pažiūrėkite, ką išsidirbinėja Alytaus meras, kaip tyčiojasi iš socialdemokratų partijos ir iš frakcijos Seime, Vilniaus rajono meras – dėmesio stoka atsirado vyrui. (...) Jie kaip maži vaikai bėga į eterį ir skundžiasi, Jėzus, kokie mes nuskriausti (...)“ – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Politikas teigė nesuprantantis, kaip galima taip „skandinti savo partiją“.
„Pas mane taip paskandintų, antrą dieną aš iš partijos išmesčiau lauk“, – tikino „aušriečių“ lyderis.
Antradienį STT dar kartą kaip specialųjį liudytoją ikiteisminiame tyrime dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo apklausus ekspremjerą G. Palucką, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) garbės pirmininkas V. P. Andriukaitis sakė, jog buvęs Vyriausybės vadovas turėtų atsisakyti Seimo nario mandato.
„Pats geriausias kelias yra visiškai skaidriai įrodyti savo veiksmų pagrįstumą, nesidangstyti niekuo ir išeiti į tiesioginį ginčą su teisėsauga ir ten viską išsispręsti iki galo“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė V. P. Andriukaitis.
„Jam būtų tikslinga pasekti pavyzdžiu, kurį aš padariau prieš daugelį metų – aš (…) padėjau mandatą, išėjau iš Seimo, pats nuėjau į prokuratūrą, aktyviai reikalavau bylos iškėlimo, aktyviai dalyvavau procese“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, antradienį STT dar kartą apklausė buvusį ministrą pirmininką ikiteisminiame tyrime dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo.
Socialdemokratas po maždaug dvi valandas trukusios apklausos teigė esąs ramus bei akcentavo, kad nesiruošia stabdyti savo narystės LSDP, mat jokie įtarimai ar kaltinimai jam nėra pareikšti. Tiesa, kiek vėliau jis dar kartą grįžo į STT. Žurnalistams jis sakė pamiršęs dar kai ką papasakoti.
Pirmadienį ministrė pirmininkė Inga Ruginienė kalbėjo, jog ekspremjeras turėtų apsvarstyti apie savo narystės partijoje stabdymą.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį Eltai teigė, kad tam tikras G. Palucko atsiribojimas nuo partinės veiklos apsaugotų LSDP nuo galimai metamo šešėlio.
Savo ruožtu pats politikas antradienio vakarą žurnalistams sakė, jog tokius raginimus įvertins.
Remigijus ŽemaitaitisLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Nemuno aušra
Rodyti daugiau žymių