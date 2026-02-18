V. Kondratovičius apie bendros Regionų ir Vidaus reikalų ministerijos iniciatyvą: siūlymą esame pateikę

„Mes esame pateikę siūlymą Vyriausybės kanceliarijai ir esame pristatę, kur matome, kad reikia gerinti regionų politiką, ypač kalbant apie bendrą finansinių programų administravimą, bendros strategijos kūrimą – kad nebūtų išbarstyti dalykai per atskiras ministerijas. Dabartinis laikotarpis parodė tokią problemą, kuri trukdo įgyvendinimui“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė V. Kondratovičius.
Anot jo, šie siūlymai jau buvo pateikti prieš kurį laiką, o su šia užduotimi VRM dirba jau ilgai. Kaip sako ministras, jo vadovaujama institucija aktyviai dirba su Finansų ministerija, kartu atstovauja Lietuvą Europos Sąjungos (ES) formatuose.
„Tie siūlymai jau yra pateikti anksčiau, dalis jų jau yra atspindėta. Ta linkme jau ilgai dirbame, labai intensyviai dirbame su Finansų ministerija, o dabar kartu dalyvaujame Europos Sąjungos struktūrose formuojant naują Bendrijos biudžetą“, – tikino V. Kondratovičius.
Vidaus reikalų viceministras Vaidotas Jakštas jau yra sakęs, kad VRM planuoja per porą metų perimti visą atsakomybę už regionams skirtus biudžeto asignavimus, įskaitant ir ES investicijas.
Pasak jo, dabar investicijų klausimus sprendžia 6 ministerijos, tačiau trūksta aiškios lyderystės šiuo klausimu.
Tam šiuo metu vystomas regioninės politikos plėtros planas, kuris įsigalioti turėtų 2027 m. antrąjį pusmetį arba 2028 m. pradžioje, pasibaigus Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai.
ELTA primena, kad vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius praėjusių metų spalio pabaigoje patvirtino, kad per šios Vyriausybės kadenciją Regionų ministerija nebus kuriama. Anot ministro, regionų stiprinimas išlieka prioritetu, tačiau to esą galima pasiekti ir kitais būdais.
Kaip skelbta anksčiau, 19-oji Vyriausybė savo programoje buvo įsipareigojusi įsteigti naują Regionų ministeriją.
Vis tik Ingos Ruginienės vadovaujamo Ministrų kabineto programoje tokio tikslo neliko. Ministrė pirmininkė argumentavo, jog naujos koncepcijos institucija neturi pakankamai visuomenės palaikymo.