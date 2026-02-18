Vilnius siunčia humanitarinę pagalbą Kyjivui – padės užtikrinti šildymą ir elektrą

Savivaldybė kartu su AB „Miesto gijos“ Ukrainos sostinei kaip humanitarinę pagalbą suteikia generatorius, atsarginių dalių komplektus bei mobilią katilinę. „Kalbėdami apie niokojamą Ukrainos energetikos infrastruktūrą, pirmiausia galvojame apie žmones – mokinius, kuriems per šalta mokyklose, šeimas, šalčiausiomis dienomis laukiančių nors trumpam atsirandančios elektros, darbuotojus, kurie netausodami jėgų stengiasi atkurti šildymą bei elektrą. Negalime nepadėti savo broliško miesto žmonėms.
Tai mūsų pažadas, kurio laikysimės iki pergalės ir dar toliau“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Kyjivo energetikos sistema yra kritinėje būklėje – dėl patirtų atakų miesto termofikacinės elektrinės negamina elektros energijos, o šilumos tiekimo atkūrimas atskiruose rajonuose iki šiol vykdomas etapais.
Atsižvelgiant į sudėtingą ir įtemptą situaciją bei tai, kad Kyjivo valstybinės administracijos komunalinė įmonė „Kyivteploenergo“ jau yra išnaudojusi visą įrangos ir atsarginių dalių rezervą, reikalingą energetikos kompleksui atkurti, nuspręsta suteikti humanitarinę pagalbą. AB „Miesto gijos“ pasirūpino, kad suteikiama pagalba būtų kvalifikuota ir tikslinė.
Įvertinus poreikius, nuspręsta perduoti 6 didelės galios generatorius, atsarginių dalių komplektus ir mobilią katilinę. Tokia įranga leis užtikrinti didelės galios įrenginių veikimą įmonėje arba aprūpinti visos mokyklos ar darželio elektros poreikius. „Dirbdami energetikoje žinome, kiek pastangų reikia, kad miestas liktų su šiluma ir elektra.
Šiandien Kyjivo kolegos tai daro ekstremaliomis sąlygomis. Mūsų perduodama įranga – tai solidarumo ženklas ir praktinė pagalba, kuri, tikime, padės greičiau atkurti gyvybiškai svarbias sistemas“, – sako „Miesto Gijų“ vadovas Gerimantas Bakanas. AB „Miesto gijos“ patirtos išlaidos kompensuotos iš Vilniaus savivaldybės biudžete humanitarinei pagalbai skirtų asignavimų. Paramos vertė – 200 tūkst. Eur.
VilniusUkrainaparama Ukrainai
Rodyti daugiau žymių