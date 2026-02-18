Vyriausybė pritarė Valstybės pažangos tarybos sudėties atnaujinimui

Kaip skelbiama Vyriausybės priimtame nutarime, Tarybą, kuriai pirmininkaus premjerė Inga Ruginienė, papildys dar 5 ministrų kabineto nariai: Vaida Aleknavičienė, Kęstutis Budrys, Edvinas Grikšas, Kristupas Vaitiekūnas bei Jūratė Zailskienė.
Be to, darbą Taryboje pradės Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius Rimantas Benetis, kultūros ekspertas Mindaugas Bundza, Lietuvos inžinerijos kolegijos direktorė Lina Girdauskienė, demografas Deimantas Jasilionis, kultūros ekspertas Tomas Juočys, Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentas Eimantas Kiudulas, Vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybos ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ pirmininkė Irena Kriščiukaitienė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Šarūnas Liekis, Kauno technologijos universiteto docentas Martynas Marozas, viešosios įstaigos „Lietuvos Junior Achievement“ mokytojų tinklo narė Edita Naidaitė, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas Eimantas Pranauskas, Seimo narė, demokratė Jekaterina Rojaka, žurnalistas Virginijus Savukynas, Jungtinių Tautų Globalaus darnaus vystymosi nepriklausomų mokslininkų grupės narys Jurgis Kazimieras Staniškis, Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Indrė Širvinskaitė, viešosios įstaigos Sienos Grupės steigėja Emilija Švobaitė, viešosios politikos ekspertas Vytautas Valentinavičius, Lietuvos studentų sąjungos prezidentė Ieva Vengrovskaja, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos prorektorius Giedrius Viliūnas bei Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentė Inga Žalėnienė.
Savo ruožtu buvęs premjeras Gintautas Paluckas bei jo Vyriausybėje ministrų pariegas ėję Lukas Savickas, Šarūnas Birutis, Dovilė Šakalienė, Rimantas Šadžius, Povilas Poderskis bei Ignas Hofmanas darbo taryboje nebetęs.
Tarybos taip pat nebedirbs Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas, liberalas Simonas Gentvilas, Lietuvos socialinių mokslų centro direktorius Boguslavas Gruževskis, Seimo narė, demokratė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto licėjaus „Sokratus“ mokytojų mentorius Miša Jakobas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Aušra Maslauskaitė, viešosios įstaigos Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro profesorė Urtė Neniškytė, viešosios įstaigos Inovacijų agentūros valdybos pirmininkė Agnė Paliokaitė, Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė Margarita Šešelgytė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro profesorius Virginijus Šikšnys, UAB Google Lithuania viešųjų reikalų vadovas Europos ekonomikai Paulius Vertelka bei Lietuvos energetikos instituto ekspertas Daivis Virbickas.
„Atnaujinant Tarybą vadovautasi šiais principais: siekiant išlaikyti tęstinumą ir Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ kūrimo atmintį, palikta dalis buvusių Tarybos narių; Tarybos nariais pakviesti tapti aktyvūs visuomenės veikėjai, parlamentinių frakcijų ir valdžios institucijų atstovai (…); siekta, kad Tarybos nariai būtų ne tik Lietuvai nusipelnę visuomenės veikėjai, bet ir kertinių pažangai svarbių sričių atstovai; laikytasi lyčių lygybės principo“, – cituojama Vyriausybei svarstyti projektą pateikusi ministrė pirmininkė I. Ruginienė.
Kaip skelbta, praėjusių metų gruodžio pabaigoje viešojoje erdvėje pasirodė informacija, kad Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės nariai G. Masteikaitė ir A. Gelūnas bei LiJOT prezidentas U. Masi buvo pašalinti iš projekto „Lietuva 2050“ komandos. Apie tai jie rašė savo „Facebook“ paskyrose. Premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas tuomet teigė, kad nauja Valstybės pažangos tarybos sudėtis dar nėra patvirtinta.
Vis tik reaguojant į šią žinią narystės valstybės pažangos taryboje atsisakė ISM rektorius D. Misiūnas, Kultūros instituto vadovė J. Reklaitė, Vilniaus universiteto rektorius R. Petrauskas, demokratė parlamentarė A. Jakavičiūtė-Miliauskienė, liberalas S. Gentvilas.
ELTA primena, kad Valstybės pažangos taryba yra Vyriausybės komisijos statusą turinti patariamoji institucija Vyriausybei ir ministrui pirmininkui valstybės ateities projektavimo ir jos pažangos klausimais.
Tarybos funkcija – atlikti pažangos strategijos „Lietuva 2050“ įgyvendinimo stebėseną, vertinti pasiektą pažangą įgyvendinant tiek šią strategiją, tiek nacionalinį pažangos planą, prisidėti prie kitų strateginio lygmens planavimo dokumentų, nurodytų Strateginio valdymo įstatyme.
Be to, Tarybos misija – skatinti viešas diskusijas apie šalies ir visuomenės ateitį, pažangos kryptis bei jų įgyvendinimo būdus.
Valstybės ateities vizija „Lietuva 2050“ – tai ilgesnės negu 20 metų perspektyvos dokumentas, kuriame bendros kūrybos būdu kartu su ekspertais, piliečiais ir kitais bendrakūrėjais nustatoma Lietuvos ateities vizija, jai įgyvendinti reikalingos strateginės ambicijos ir poveikio rodikliai, rodantys siekiamus socialinės, ekonominės ir aplinkos būklės pokyčius šalies mastu.