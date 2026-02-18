Žiniasklaida: KAM paskelbė konkursą kelio į Rūdninkų poligoną ekspertizei

Konkursas paskelbtas dar šių metų sausio pabaigoje. Pasak ministerijos, jo metu bus ieškoma ekspertų, kurie įvertins kelio būklę bei nustatys galimus statybos trūkumus.
Remiantis ekspertizės rezultatais, bus sprendžiama, ar brokuotas kelias bus taisomas, ar tiesiamas iš naujo.
„Ekspertizės tikslas – įvertinti statinio defektus ne tik esamų dangos pažeidimų zonose, bet visame statinyje. Remiantis atliktų tyrimų rezultatais, bus pateikti tinkamiausių defektų šalinimo sprendinių pasiūlymai ir parengtas defektų šalinimo projektas. Atlikus ekspertizę, bus vykdoma šio projekto įgyvendinimo priežiūra“, – portalui nurodė KAM atstovai.
Paklausta viešojo pirkimo vertės, institucija jo neatskleidė, tačiau pažymėjo, kad ekspertizės ir nustatytų defektų šalinimo darbus padengs įmonė „Fegda“.
ELTA primena, kad į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo, dar 2023 metais, pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Viešąjį pirkimą gelžbetonio keliui poligoną nutiesti laimėjusi „Fegda“ darbus atliko už 6,45 mln. eurų.
Krašto apsaugos ministerija (KAM)FegdaLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
Rodyti daugiau žymių