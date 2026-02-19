Lietuvos dienaAktualijos

„Socdemai“ neturi vieno atsakymo, ką daryti su G. Palucku: mūsų patarimai – kaip lavonui kompresas

2026 m. vasario 19 d. 05:57
Ekspremjerui Gintautui Paluckui tapus specialiuoju liudytoju ikiteisminiame tyrime dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo, politikai ir net patys socialdemokratai pasidalijo į kelias stovyklas. 
Gintautas PaluckasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
