D. Žeimytė-Bilienė traukiasi iš Lietuvos žurnalistų sąjungos: organizacijos veikloje trūksta skaidrumo

„Su kolegomis priėmiau sprendimą pasitraukti iš Lietuvos žurnalistų sąjungos“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienį pranešė D. Žeimytė-Bilienė.
„Šis sprendimas nėra spontaniškas ar emocinis. Jis priimtas po ilgesnio laikotarpio, per kurį tikėjomės konstruktyvaus dialogo, realių pokyčių ir organizacijos atsinaujinimo. Deja, turime konstatuoti, kad mūsų lūkesčiai nepasiteisino“, – akcentavo ji.
Žurnalistės teigimu, LŽS veikloje trūksta skaidrumo ir atskaitomybės.
„Manome, kad Lietuvos žurnalistų sąjungoje susidarė situacija, kai organizacijos veikloje ir finansų valdyme trūksta skaidrumo bei aiškios atskaitomybės nariams. Esminiai sprendimai dažnai priimami siauruose ratuose, neįtraukiant platesnės bendruomenės ir neužtikrinant atviro, demokratiško diskusijų proceso. Taip pat stipriai pasigendame aiškios ir nuoseklios vertybinės pozicijos svarbiais profesiniais bei visuomeniniais klausimais, sąjungos vadovybė dažnai vienasmeniškai priima pozicijas ir sprendimus, kuriuos vėliau pateikia, kaip visos sąjungos ir visų jos narių“, – teigė žurnalistė.
„Esame įsitikinę, kad žurnalistų bendruomenei reikalinga skaidri, demokratiška, vertybiškai aiški ir aktyvi organizacija, gebanti telkti bendruomenę ir konstruktyviai spręsti aktualias profesijos problemas. Kadangi dabartinė situacija šių principų neatitinka, priėmėme sprendimą nutraukti narystę ir ieškoti galimybių sukurti kokybišką, profesionalią ir skaidrią žurnalistų profesinę sąjungą“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta, praėjusių metų vasarą LŽS pirmininku išrinktas Audrys Antanaitis. Jis pakeitė prieš tai pareigas ėjusį Dainių Radzevičių.