K. Neimanto ir Ž. Pavilionio konfliktas pasiekė JAV: soc. tinkle – kontroversiškai vertinamos kongresmenės įsiūtis

Kontroversiškai dėl savo prorusiškų pasisakymų vertinama JAV Atstovų rūmų narė, respublikonė Anna Paulina Luna socialinio tinklo „X“ paskyroje trečiadienį paskelbė įrašą, kuriame Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partiją pavadino „karo kurstytojais“.
Politikė pasidalijo naujiena apie tai, kad JAV valstybės departamentas kuria internetinę platformą, kurioje europiečiai ir ne tik galės matyti vyriausybių uždraustą turinį, įskaitant įtariamą neapykantos kalbą ir teroristinę propagandą. Tačiau šalia jos nusprendė nusiųsti žinutę Lietuvos konservatoriams.
„Lietuvos Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų partija turi tai įsidėmėti. Jie save vadina „konservatoriais“, tačiau aktyviai niekina prezidentą D. Trumpą ir Respublikonų partiją tik todėl, kad prezidentas siekia taikos Ukrainoje. Visi lietuviai turėtų žinoti, ką jie daro už uždarų durų. Karo kurstytojai niekada nėra naudingi vyriausybei! Taip pat ir politikai, kurie parduos savo tautietį vardan „saugumo“, – rašė A. P. Luna.
Respublikonė JAV Kongrese atstovauja Floridos valstijai.
Visgi jos idėjos – gana kontroversiškos. Pavyzdžiui, praėjusių metų pabaigoje Respublikonų partijos atstovui Thomui Massie iš Kentukio pateikus įstatymo projektą dėl JAV išstojimo iš NATO, A. P. Luna tikino šiam pasiūlymui pritarianti.
Ž. Pavilionis įsitikinęs, kad dėl įrašo kaltas K. Neimantas
TS-LKD atstovas Ž. Pavilionis portalui Lrytas aiškino, kad toks prorusiškais pasisakymais pagarsėjusios JAV Atstovų rūmų narės įrašas bus susijęs su situacija, įvykusia Seimo Užsienio reikalų komitete.
„Aušrietis“ K. Neimantas pasiprašė kovo 3–6 dienomis vykti į komandiruotę JAV, kur A. P. Luna organizuoja renginį, skirtą „prisijungti prie viso pasaulio augančių nacionalinių populistinių judėjimų lyderių pirmame Suverenių Tautų Aljanso aukščiausiojo lygio susitikime“.
„Taip nuostabiai vadinasi renginys. Tas suverenų judėjimas yra žinomas kaip prokremlinis judėjimas. Jis oficialiai pateikė prašymą. URK užvirė diskusija. Aš pasakiau, kad aš žinau tą kongresmenę (...), jog mes turime dirbti su kongresmenais, bet tais, kurie palaiko Ukrainą. O ji yra beviltiška“, – Lrytas pasakojo Ž. Pavilionis.
Esą net patys komitetui priklausantys socialdemokratai pradėjo klausinėti, kas įgaliojo K. Neimantą vykti į tokį renginį ir kam politikas atstovaus.
„Jis norėjo pasakyti, kad jis atstovaus visai koalicijai“, – teigė konservatorius.
Tam nepritarė ir URK pirmininkas Remigijus Motuzas – nė vienas komiteto narys, išskyrus patį K. Neimantą, nebalsavo už.
„Jis pagrasino komiteto pirmininkui, kad apskųs mus Kongresui ir pasakys, kad Lietuva nebendrauja su respublikonais“, – situaciją prisiminė Ž. Pavilionis.
„Mes turime daryti viską, kad Ameriką priartintume prie mūsų, o ne prie rusų. Šitas vizitas būtų priartinimas prie rusų. Jeigu mes investuosime mokesčių mokėtojų pinigus, kad Ameriką suktume į Kremliaus pusę, tai nepykite, tai nėra mūsų užsienio politikos tikslas“, – pridūrė jis.
Ž. Pavilionis pasakojo, kad su šia kongresmene pirmą kartą buvo susitikęs prieš dvejus metus, kai dar pats vadovavo Seimo URK ir su Šiaurės bei Baltijos šalių URK pirmininkais vyko į JAV.
„Ji šokiravo visus Šiaurės ir Baltijos šalių URK pirmininkus – dergė Ukrainą, pateisino visus Rusijos interesus, karo tikslus, sakė, kad reikia parduoti Ukrainą, nes ji korumpuota ir taip toliau. Aš manau, kad ji yra pati prorusiškiausia JAV kongresmenė“, – įvertino konservatorius.
Anot Ž. Pavilionio, A. P. Luna nuolat konfliktuoja su Ukrainos ambasadore JAV, Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį apkaltino paėmus 50 mln. kyšį, ne kartą siūlė JAV išstoti iš NATO, atiduoti Ukrainos teritorijas agresoriui.
„Viską, ko nori V. Putinas ir apie ką jis svajoja naktimis, ji įgarsina dienomis“, – tvirtino konservatorius.
K. Neimantas: džiaugiuosi, kad pasidalino informacija viešai
Pats „aušrietis“ portalui Lrytas tikino besidžiaugiantis, kad A. P. Luna paskelbė tokį įrašą – K. Neimantas pasakojo, kad jo komandiruotės planus iš tiesų gerokai pakoregavo būtent Ž. Pavilionis ir jo galima įtaka kitiems komiteto nariams.
„Aš manau, kad labai teisingai ji parašė – tai, kas ir yra tiesa. O situacija labai paprasta: kiekvienas komitetas svarsto kiekvieno komiteto nario komandiruotę – ar jis gali vykti, ar negali, kokiu pagrindu vyksta – ar diplomatiniu, ar ne, iš kokių lėšų – tai normali procedūra, vykstanti kiekviename komitete.
Ir mes čia turėjome tokį komiteto metu Ž. Pavilionio didžiulį išsišokimą, ir, manau, kad suklaidinimą didelės Seimo narių grupės būtent dėl komandiruotės, nes aš atsisakiau atsiimti komandiruotę ir paprašiau komiteto balsuoti – tai iš esmės likau vienas, kuris balsavau „už“, – aiškino K. Neimantas.
Anot „Nemuno aušros“ nario, buvo ir tokių kolegų, kurie balsuodami susilaikė, tačiau galiausiai konservatorius esą pasiekė savo ir komiteto nariai balsavo „prieš“.
„Argumentuodami dėl tam tikrų ale Annos prorusiškumų ir Ukrainos nepalaikymo, kas neturi visiškai nieko bendro – tai yra mūsų strateginio partnerio rinktas asmuo Floridoje, tarnavęs JAV oro gynybos pajėgose – tai yra demokratinė valstybė ir aš pateikiau informaciją Užsienio reikalų komitetui vakar, kad tai yra beprecedentis įvykis, kai komitetas blokuoja komandiruotę į demokratinę šalį pas strategiškai svarbius partnerius, vykdant diplomatinę misiją.
Negana to, šitame susitikime planuoja dalyvauti būtent Atstovų rūmų pirmininkas – tai yra taip pat didelė asmenybė“, – pabrėžė K. Neimantas.
Anot parlamentaro, tai yra politinis sprendimas, apie kurį galiausiai ir informavo renginio organizatorius.
„Ir aš labai džiaugiuosi, kad ponia A. P. Luna pasidalino šita informacija viešai“, – tikino K. Neimantas.
Su JAV Atstovų rūmų nare jis teigė asmeniškai apie situaciją nekalbėjęs – tą turėjo padaryti nuvykęs į komandiruotę.
„Daugeliu atvejų kaip ir mano kasdieniame darbe, taip ir tuo labiau ponios Annos darbe, techninius klausimus kuruoja jos ir mano patarėjai, tai šiuo atveju aš tiesiogiai kreipiausi į Annos biurą, į jos patarėją, ir mes šituos klausimus sprendėme. Ir, kaip matau, atgalinis ryšys būtent ir buvo man per patarėjus perduotas, kad Anną pasiekė šita informacija“, – Lrytas nurodė K. Neimantas.
L. Kasčiūnas: remiame Amerikos vaidmenį Europoje
Į situaciją Lrytas sureagavo ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Kiekviename parlamente yra įvairaus plauko veikėjų. Reikia pasakyti, kad ši kongresmenė nepasižymi meile Europai, atvirkščiai, pasižymi didesne meile Rusijos Federacijai. Jos bandymai kviesti Dūmos narius į įvairius susitikimus Amerikoje nėra suderinti su mūsų nacionalinio saugumo interesais. Akivaizdu, kad reakcija dėl Lietuvos sprendimų iššaukė tam tikrą komentarą.
O mes tikrai remiame Amerikos vaidmenį Europoje, tai yra mūsų strateginė partnerė, tai yra mums labai svarbi valstybė. Mes vertiname jų karių buvimą Lietuvoje, darome viską, kad amerikiečiai toliau veiktų kaip svarbus atgrasymo veiksnys mūsų valstybės saugumo politikoje“, – teigė TS-LKD pirmininkas.
Su URK pirmininku R. Motuzu susisiekti Lrytas kol kas nepavyko.