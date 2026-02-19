Muitinės departamento vadovo konkursą laimėjo pavaduotojos pareigas einanti Ž. Rudaitienė

Jau įvykus ją patvirtinusios komisijos posėdžiui, Ž. Rudaitienė laimėtoja oficialiai negali būti paskelbta, kol nebus gautos reikalingos pažymos iš saugumo ir kitų institucijų.
Apie konkurso atrankos laimėtoją Eltai patvirtino ir Muitinė.
„Komisija pripažino daugiausia balų surinkusia ir konkurso nugalėtoja Žanetą Rudaitienę ir supažindino ją su šia išvada. Toliau bus vykdomos teisės aktuose numatytos procedūros“, – Eltai nurodė Muitinės departamentas.
Naująjį šalies Muitinės vadovą turės paskirti finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Atrankos konkursą ministerija paskelbė pernai gruodį, laikinai institucijai vadovauja Vygantas Poigozinas.
Muitinė departamento generalinio direktoriaus kadencijos trukmė yra penkeri metai.
Atranką laimėjusi Ž. Rudaitienė daug metų dirbo policijos sistemoje – buvo tardytoja Vilniaus miesto policijos komisariate, dirbo Kriminalinės policijos valdyboje, šešerius metus buvo Policijos departamento Veiklos analizės ir kontrolės valdybos viršininkė, kol 2021 m. buvo paskirta Muitinės vadovo pavaduotoja.
Kaip skelbė ELTA, šią savaitę keitėsi Finansų ministerijos komanda – kaip teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, abipusiu sutarimu iš pareigų trečiadienį pasitraukė ministerijos kancleris Mindaugas Šima.
Buvęs kancleris vadovavo Muitinės vadovo atrankos komisijai, Eltos žiniomis, su tuo gali būti susijęs ir jo pasitraukimas iš pareigų.
Apie tai, kad jo komandoje laukia pasikeitimai, finansų ministras Eltai yra sakęs ir anksčiau – teigė, kad šiuo metu ieškoma ketvirtojo viceministro, dabar jų dirba trys – Darius Sadeckas, Januš Kizenevič ir Neringa Rinkevičiūtė–Laurinaitienė.
Buvęs socialdemokratų partijos vicepirmininkas Liutauras Gudžinskas Eltai taip pat patvirtino, kad prisijungs prie finansų ministro komandos, taps jo patarėju politiniais klausimais.
Iš pareigų trečiadienį pranešė pasitraukianti ir ministro atstovė spaudai Indrė Vareikytė, ji dirbs strateginių ryšiu vadove Nyderlanduose įkurtoje Europos gynybos technologijų kompanijoje „Onodrim Industries“.
Naujo Muitinės vadovo atrankos konkursas paskelbtas po to, kai iš pareigų atleistas neblaivus prie vairo sulaikytas buvęs vadovas Darius Žvironas.