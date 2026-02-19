S. Malinauskas užsiminė apie savo įsitraukimą į būsimus Seimo rinkimus

Apie tai jis užsiminė 15min laidoje „Apkalbėkime. Su Tadu Ignatavičiumi“.
S. Malinauskas įsitikinęs, kad Kremlius ketina kituose Seimo rinkimuose pasiūlyti savo projektą, todėl jam reikalinga rimta atsvara – nauja politinė jėga, kuri nebūtų susikompromitavusi korupcinio ar kitokio pobūdžio skandalais.
Tiesa, jis neįvardijo, kas galėtų būti tie naujieji gelbėtojai, nors kaip pavyzdį davė tą pačią Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“, „jeigu jie keistųsi“, išskirdamas europarlamentarą Virginijų Sinkevičių.
Kaip vieną iš galimų naujos politinės jėgos lyderių tinklaraštininkas išskyrė ISM rektorių Dalių Misiūną, taip pat – ir visuomenininką Andrių Tapiną.
Jo simpatijas esą galėtų pelnyti ir dešiniosios politinės jėgos, bet tik tuo atveju, jei atliktų „rimtą valymą“, t.y. iš partijos išmestų abejotinus asmenis, įsivėlusius į „čekučių“ ir kitus skandalus.
Kiti parlamento rinkimai Lietuvoje vyks 2028 metais.
Skirmantas MalinauskasSeimasRinkimai
