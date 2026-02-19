Šalį supurčiusiame korupcijos skandale – dar daugiau STT apklausų: iškviestas buvęs ŽŪM kancleris

Eltos žiniomis, R. Dūdonis į STT apklausą buvo atvykęs trečiadienį, o A. Motuzas tarnyboje apklaustas ketvirtadienį.
Anot šaltinių, abu asmenys minėtame tyrime apklausti kaip liudytojai.
Tiriant galimą itin didelio masto korupciją, STT praėjusią atliko kratas Seime Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio ir konservatorių frakcijai priklausančio Kazio Starkevičiaus kabinetuose. Kratos atliktos ir šių politikų namuose.
Generalinės prokuratūros prokuroras Artūras Urbelis vėliau teigė, kad procesiniai veiksmai minėtų politikų atžvilgiu atlikti, siekiant patikrinti versiją, ar, kaip įtariama, nusikalstami veiksmai galėjo būti susiję su politiniu palankumu.
S. Skvernelis tyrime apklaustas kaip specialusis liudytojas. Teisėsauga taip pat organizavo ir K. Starkevičiaus, kaip specialiojo liudytojo, apklausą, tačiau, kaip pranešė žiniasklaida, politikas esą atsisakė duoti parodymus.
Parlamentaras S. Skvernelis tvirtina esantis ramus, nes, jo teigimu, pats nieko nusikalstamo nepadarė. Savo ruožtu K. Starkevičius pranešė laikinai stabdantis narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijoje.
ELTA primena, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Anot prokuratūros, šiuo metu įtariamųjų skaičius padidėjo iki 14 asmenų.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvop reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Tarp įtariamųjų – dabar jau pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Jiems pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje. Įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir 7 privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 milijonas eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Valstybinė augalininkystės tarnybaSaulius SkvernelisŽemės ūkio ministerija (ŽŪM)
