Lietuvos dienaAktualijos

J. Zailskienė lankysis Alytuje: susitiks su savivaldybės vadovais, lankysis socialinėse įstaigose

2026 m. vasario 20 d. 06:56
Karolina Konopackienė
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė penktadienį su darbo vizitu lankysis Alytuje, kur susitiks su šios savivaldybės vadovais, socialinių paslaugų įstaigų atstovais ir vietos bendruomene.
Daugiau nuotraukų (1)
Vizito metu ministrė pirmiausia susitiks su Alytaus miesto savivaldybės vadovybe ir darbuotojais.
Vėliau ji taip pat lankysis Alytaus miesto socialinių paslaugų ir medicininės reabilitacijos ir sporto centruose, taip pat Trečiojo amžiaus universitete.
Vizitą J. Zailskienė užbaigs bendruomenės centre, kurs susitiks su miesto gyventojais.
Susiję straipsniai
Vadovauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai J. Zailskienė pradėjo rugsėjo pabaigoje. Ji pareigose pakeitė premjere tapusią Ingą Ruginienę.
Jūratė ZailskienėAlytusSocialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.