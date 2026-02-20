J. Zailskienė lankysis Alytuje: susitiks su savivaldybės vadovais, lankysis socialinėse įstaigose

Vizito metu ministrė pirmiausia susitiks su Alytaus miesto savivaldybės vadovybe ir darbuotojais.
Vėliau ji taip pat lankysis Alytaus miesto socialinių paslaugų ir medicininės reabilitacijos ir sporto centruose, taip pat Trečiojo amžiaus universitete.
Vizitą J. Zailskienė užbaigs bendruomenės centre, kurs susitiks su miesto gyventojais.
Susiję straipsniai
Vadovauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai J. Zailskienė pradėjo rugsėjo pabaigoje. Ji pareigose pakeitė premjere tapusią Ingą Ruginienę.