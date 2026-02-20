Kas vyksta Lietuvos žurnalistų sąjungoje: tarp pasitraukusių – D. Žeimytė-Bilienė, A. Antanaitis neigia kritiką dėl skolų

„Sužinojau tik iš žiniasklaidos, kad išeina vienas ar du žmonės su vienu ar dviem draugais (…). Kol kas turiu tik vieno žmogaus pareiškimą, o kiti ten socialiniuose tinkluose ar dar kažkur pasireiškė, tai čia, žinote, aš į tai nelabai kreipiu dėmesį, nes man reikia formaliai gauti šituos dalykus“, – Eltai penktadienį sakė A. Antanaitis.
„Tai, kad išeina, yra visiškai natūralu, nes organizacijoje yra netoli pusės tūkstančio žmonių ir vienas ar kitas žmogus nuolat išeina, o ypač – esant įtemptoms situacijoms, kada užimama viena ar kita, sakykime, pozicija, ir nuolat kažkas ateina (…), organizacija auga, taip kad čia vieno, dviejų ar net penkių žmonių išėjimas yra natūralu. Žmonės ieško vietos gyvenime, o aš jiems linkiu kuo didžiausios sėkmės“, – akcentavo jis.
Antanaitis tikina, kad LŽS neturi išorinių skolų
Ketvirtadienį apie pasitraukimą iš LŽS pranešė žurnalistė Daiva Žeimytė-Bilienė, Rytas Staselis bei Vaidas Pilkauskas.
D. Žeimytės-Bilienės teigimu, LŽS veikloje ir finansų valdyme trūksta skaidrumo bei aiškios atskaitomybės nariams. Pasak žurnalistės, esminiai sprendimai dažnai priimami siauruose ratuose, neįtraukiant platesnės bendruomenės ir neužtikrinant atviro, demokratiško diskusijų proceso. Ji taip pat akcentavo, jog pasigendama aiškios ir nuoseklios vertybinės pozicijos svarbiais profesiniais bei visuomeniniais klausimais, o sąjungos vadovybė neva dažnai vienasmeniškai priima pozicijas ir sprendimus, kuriuos vėliau pateikia, kaip visos sąjungos ir visų jos narių.
Tiek D.Žeimytė-Bilienė, tiek naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redaktorius V. Pilkauskas, pranešdami apie sprendimą trauktis iš LŽS, paminėjo ir klausimų keliančią organizacijos finansinę padėtį. V. Pilkausko teigimu, organizacijos skola siekia apie ketvirtį milijono eurų. Toks finansinių įsipareigojimų mastas, pasak žurnalisto, faktiškai riboja galimybes veikti efektyviai ir kelia klausimų dėl ilgalaikės perspektyvos.
Savo ruožtu A. Antanaitis tikina, kad skaidrumas organizacijoje yra užtikrinimas, o pati LŽS esą jokių išorinių skolų neturi.
„Sąjungoje nuolat vyksta diskusijos apie sąjungos būklę (…). D. Žeimytė trejus metus buvo LŽS valdybos narė – ji viską žinojo apie esamą padėtį ir tada jai skaidrumas nerūpėjo. Aš nežinau, apie kokį skaidrumą ji kalba, nes už tą padėtį, kuri yra sudėtinga, kaip ir daugelio organizacijų, D. Žeimytė yra atsakinga, kaip veikianti valdybos narė“, – Eltai sakė organizacijos vadovas.
„Dabar to skaidrumo tikrai pakanka, kadangi mes savo sąjungos nariams aiškiai įvardinome situaciją su visais skaičiais, o ne nariams visiškai nėra būtina žinoti vidinių organizacijos reikalų, kadangi organizacija neturi jokių išorės skolų, niekam nėra skolinga“, – kalbėjo A. Antanaitis.
Radzevičius irgi neigia, kad buvo skolų
Kaip skelbta, A. Antanaitis LŽS pirmininko pareigas eina nuo praėjusių metų vasaros. Iki tol organizacijai daugiau nei 20 metų vadovavo Dainius Radzevičius.
Buvęs LŽS vadovas savo ruožtu tikina, jog jam pirmininkaujant problemų, apie kurias kalba iš organizacijos besitraukiantys žurnalistai, nebuvo.
„Kai aš dirbau, visos ataskaitos: tiek veiklos, tiek finansų, ir planai kasmet buvo tvirtinamos taryboje. O kas ketverius metus su auditais būdavo suvažiavimuose. Paskutinį kartą viskas buvo patvirtinta, man atrodo, vienbalsiai, 2025 m. balandį. Aš iš tikrųjų nesu girdėjęs apie jokias skolas (…). Kai aš išėjau, jokių išorinių skolų nebuvo, organizacija turėjo tik vidinius įsipareigojimus ir juos visus vykdė“, – Eltai sakė D. Radzevičius.
ELTA primena, kad praėjusių metų vasarą LŽS pirmininku išrinktas Audrys Antanaitis. Jis pakeitė prieš tai pareigas ėjusį Dainių Radzevičių.
