Po R. Žemaitaičio pareiškimų dėl poligono – R. Kauno reakcija

Kartu jis pažymi, kad valdančiosios koalicijos prioritetas yra priimti šaliai svarbius sprendimus, kitu atveju esą kiltų abejonių, kam šis politinis darinys iš viso yra reikalingas.
„Kartais atrodo, kad R. Žemaitaičio nuomonė keičiasi atsižvelgiant į vėjo kryptį. Net ne visada norisi ir reaguoti. Aš ne kartą esu sakęs, kad koalicija yra reikalinga priimti Lietuvai strategiškai svarbius sprendimus. Jeigu koalicija negebės tokių sprendimų priimti, tada klausimas, kam ta koalicija reikalinga“, – žurnalistams penktadienį teigė R. Kaunas.
„Tikiu, kad Seime mes rasime užtektinai balsų Lietuvos gynybos poreikiams įgyvendinti“, – sakė jis.
Kaip skelbta, trečiadienį „Žinių radijo“ laidoje R. Žemaitaitis teigė nemanantis, jog jo vadovaujama Seimo „Nemuno aušros“ frakcija palaikys Kapčiamiesčio poligono steigimą.
Premjerė Inga Ruginienė tokių koalicijos partnerio teiginių nesiėmė komentuoti bei ragino palaukti balsavimo parlamente.
Tuo metu Prezidentūra nurodė, kad svarbiais nacionalinio saugumo klausimais turi būti laikomasi išvien.
Kaip anksčiau skelbė Krašto apsaugos ministerija (KAM), planuojamas Kapčiamiesčio poligonas bus padalintas į dvi funkcines zonas, kurių viena bus skirta manevravimui, o kitoje bus įrengtos kovinio šaudymo šaudyklos.
Kapčiamiesčio poligono ir karinio mokymo teritorijos įstatymo projektą ministerija planuoja pateikti Seimo pavasario sesijoje.
ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Vis tik dėl tokio valdžios sprendimo kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas, vyko protesto akcija.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas.
