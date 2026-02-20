Po STT apklausos – M. Sinkevičiaus žinia dėl G. Palucko: „Nelaikys partijos įkaitais“

„Moralės dedamąją, apie kurią girdžiu, apeliuočiau į patį G. Palucką. Jis geriausiai žino, kas buvo praeityje, žino situaciją, tyrimo dalykus, kurių viešai atskleisti negali. Jeigu jis jaustų ar turėtų įsivaizdavimą, kad situacija kryps į jam nepalankią pusę – tikėčiau, kad jis nelaikys partijos įkaitais“, – Eltai teigė M. Sinkevičius.
Todėl Socialdemokratų partijos pirmininkas pabrėžia – kol G. Paluckui nėra pareikšti įtarimai, pagal LSDP įstatus jis narystės stabdyti neprivalo.
„Buvo įvairių politinių vertinimų iš socialdemokratų lyderių. Kai situacija tokia, aš vis tik linkęs žiūrėti į organizacijos dokumentus – mūsų Bibliją. Joje sakoma, kad asmuo turi stabdyti narystę, jeigu jam yra pareikšti įtarimai. Tyrimas nėra šioje fazėje, G. Paluckas buvo apklaustas specialiuoju liudytoju“, – dėstė M. Sinkevičius.
G. Palucko emocijos po apklausos STT: „Aš visada ramus“
„Kol kas ar G. Paluckas, ar Petraitis, ar Antanaitis – aš linkęs nedaryti kažkokių išimčių ar eskaluoti labiau nei yra mūsų partijos dokumentuose. Jeigu situacija keisis, eskaluosis į blogąją pusę – tada neišvengiamai reikės kalbėti ar apie narystę partijoje, ar veiklą parlamente“, – pridūrė jis.
Be to, M. Sinkevičius tikina pats bendravęs su G. Palucku po jo apklausos STT.
„Teko trumpai bendrauti pokalbio metu po apklausos, jis teigė, kad sėkmingai atsakė ir pateikė paaiškinimus tyrėjui ir mano, kad ta situacija deeskaluosis, o ne eskaluosis“, – sakė politikas.
Anksčiau šią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad G. Paluckas nusipelnytų pagarbos, jeigu kilusias teisines problemas nutartų išspręsti suspendavęs narystę partijoje. Pasak jo, tai būtų moralinis problemos sprendimo būdas.
Tuo metu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sakė, kad ekspremjeras turėtų apsvarstyti savo narystės LSDP stabdymą, tačiau vėliau patikino, kad sprendimą politikas gali priimti pats.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį Eltai teigė, kad tam tikras G. Palucko atsiribojimas nuo partinės veiklos apsaugotų LSDP nuo galimai metamo šešėlio.
Pats ekspremjeras sakė esąs ramus bei tikino, jog įvertins tiek I. Ruginienės, tiek parlamento vadovo raginimus.
Kaip skelbta, G. Paluckas antradienį atvyko į STT, kur buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas.
Anksčiau buvo skelbta, jog jau praėjusią savaitę parlamentarą tarnyba apklausė kaip specialųjį liudytoją ikiteisminiame tyrime dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo. Kaip tada Eltai nurodė tarnybos atstovė, šiuo metu atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, renkami ir vertinami duomenys, o įtarimai niekam nėra pareikšti.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vadovauta Vyriausybė.
