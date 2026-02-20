Pirmasis portalas, pristatęs videoreportažus
2006 metų vasarį portalas Lrytas į eterį išėjo su maža komanda, kuriai vadovavo Rimvydas Valatka. Jis portalui vadovavo penkerius metus. Vėliau prie portalo vystymo stojo žurnalistas, keliautojas Liudas Dapkus.
2007 m. tapo pirmuoju lietuvišku naujienų portalu, pateikiančiu videoreportažus. Už tai Lrytas buvo išrinktas novatoriškiausia šalies internetine žiniasklaidos priemone 2007 m. gruodį pirmą kartą surengtame novatoriškos žiniasklaidos konkurse „Nmedia 2007“.
2009 m. sausio 12 dieną portale transliuota pirmoji tiesioginė TV transliacija internetu. Transliuotos Lietuvos krepšinio federacijos taurės turnyro rungtynės tarp „Alytaus“ ir Kauno „Aisčių“ komandų.
2016 m. portalo vyr. redaktorium tapo Tautvydas Mikalajūnas, o nuo 2017 m. ir direktoriumi. Tautvydas iki šiol yra portalo Lrytas vyr. redaktorius ir direktorius.
Portalui Lrytas – 20 metų: svarbiausios dvidešimtmečio akimirkos
Stiprios ilgametės iniciatyvos
11 metų projektui – tai daug ar mažai? 2015 metais Lrytas kartu su Lietuvos architektų sąjunga pradėjo organizuoti interjero architektūros konkursą – parodą „Mano erdvė“, skirtą visiems besidomintiems naujausiais architektų bei dizainerių darbais. 2025 m. surengė ir konferenciją visuomenei „Mano erdvė“. Jau 11 metų Lrytas komanda tiki, kad kalbėti apie interjero architektūrą Lietuvoje yra svarbu ir kasmet tam skiria daug dėmesio: ne tik rengia konkursą bei organizuoja konferenciją, bet ir visus metus daug rašo šia tema.
Susiję straipsniai
Nuo 2016 m. Lrytas rengia smulkųjį ir vidutinį verslą bei Lietuvos kūrėjus pastebintį, įvertinantį projektą – apdovanojimus „Verslo genas“. O nuo 2025 m. rengia ir konferenciją „Verslo genas“, kuri 2026 m. pirmą kartą bus rengiama regione – Tauragėje. Portalą Lrytas ypač mėgsta regionų skaitytojai, todėl neužsidarome Vilniuje ir žengiame į regionus, kur yra daug Lrytas skaitytojų.
Didelis dėmesys švietimui ir saugumui
Lrytas komanda tiki, kad be švietimo ir saugumo šalis negali sparčiai judėti į priekį, todėl šias dvi sritis laiko prioritetu: daug rašo šiomis temomis, kuria dideles konferencija, į kurias nemokamai kviečia visuomenę.
Nuo 2020 m. Lrytas rengia tradicinius „Lietuvos mokytojas“ apdovanojimus, kurių metų pagerbia mokytojus, kurie prisidėjo prie švietimo pokyčio Lietuvoje, kurie savo širdyje turi pedagogo DNR.
2023 metais Lrytas žengė mokamo turinio keliu ir pristatė Lrytas Premium prenumeratą. Šiandien Lrytas mokamo turinio paslauga naudojasi beveik 12 tūkst. prenumeratorių. Tai buvo bene geriausias prenumeratos startas Lietuvoje, per du mėnesius Lrytas pritraukė 6 tūkstačius mokančių prenumeratorių.
Nuo 2023 m. Lrytas dalyvauja projekte „Vilnius yra mokykla“ ir rengia žurnalistikos pamokas mokiniams iš Vilniaus mokyklų, kuriuos moko tekstų rašymo, vaizdo gaminimo subtilybių.
Nuo 2023 m. Lrytas rengia kitą svarbų projektą – sukūrė padėkų platformą „Ačiū medikams“ ir kviečia visuomenę atsidėkoti jų gyvybes ir sveikatą gelbstintiems medicinos darbuotojams, specialistams.
Nuo 2023 m. Lrytas rengia didžiausią Lietuvoje saugumo konferenciją „Saugumo kodas“ bei forumą „Švietimo kodas“, kuriuose dalyvių skaičius nuo 1000 padidėjo iki 3000 kasmet. Tai Lietuvą keičiančios iniciatyvos, kuriose specialistai, valdžios atstovai, verslas diskutuoja su visuomene, siekdami gerojo pokyčio šalyje.
2024 metų rugsėjį Lrytas atsinaujino – pristatė naująjį logotipą ir pokyčius lydinčią kampaniją – „Žinios, kurios šviečia“. Būtent ši kampanija ir pabrėžė Lrytas kryptį – šviesti auditoriją per turinį, burti ją konferencijose, kad visuomenė gyvai galėtų užduoti svarbiausius klausimus ir būtų atspari.
2024 metais Lrytas pristatė straipsnių ciklą – „Lietuviškumo mėnesis“, kuriuo kvietė kalbėti apie lietuviškumą, užsieniečius, kurie Lietuvoje paliko ryškų pėdsaką. Šiais metais kampanijos šūkis – „Tavo akcentas – mums komplimentas“, o jo centre – į Lietuvą atvykę užsieniečiai, kurie gerai kalba lietuviškai. Tai jau trečioji kampanija apie tai.
2025 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus žurnalistų forume Lrytas pelnė apdovanojimą „Metų iniciatyva“ už rengiamą didžiausią Lietuvoje švietimo bendruomenei skirtą forumą „Švietimo kodas“.
2025 m. Lrytas ir VDU pristatė mentorystės programą „Švietimo kodo“ klasė, kuriame dalyvauja daugiau nei 70 pedagogų, verslo, politikos ir mokslo atstovų.
20-ąjį gimtadienį pasitinkantį portalą Lrytas kas mėnesį skaito daugiau nei 1,1 mln. interneto vartotojų, o puslapių peržiūrų skaičius siekia 80 mln. Lrytas veikla apima kasdienį informacinio turinio kūrimą ir publikavimą, skaitmeninės prenumeratos plėtrą (šiuo metu portalas turi beveik 12 tūkst. mokamo turinio skaitytojų) bei teminių konferencijų ir apdovanojimų rengimą.
100 proc. naujienų portalo Lrytas akcijų paketą valdo verslininko Rolando Skaisgirio kontroliuojama bendrovė „Admisa“.
Lrytas.ltTautvydas MikalajūnasIstorija
Rodyti daugiau žymių