Prokuroras pasunkino kaltinimus Alytaus rajono tarybos narei G. Jociunskaitei, ji kaltę neigia toliau

Ši tarybos narė kartu su buvusiu rajono meru Algirdu Vrubliausku ir savivaldybės darbuotojais teisiama savivaldybės išmaniųjų įrenginių pasisavinimo byloje.
Pakeitus kaltinimą G. Jociunskaitei dabar inkriminuojamas nusikaltimų organizavimas. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius sako, kad, jo nuomone, baudžiamojoje byloje yra surinkta pakankamai duomenų, kad tarybos narė organizavo dokumentų klastojimą ir savivaldybės turto pasisavinimą bei įvykdė piktnaudžiavimą.
Finansų ministerijoje analitike dirbanti Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė G. Jociunskaitė kaltinama galimus nusikaltimus įvykdžiusi 2019–2023 m. kadencijos laikotarpiu, būdama Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktore.
Susiję straipsniai
Ji kaltinama pasisavinusi jai patikėtą mobiliojo ryšio telefoną „iPhone 12 Pro“.
„Su pakeisto kaltinimo tekstu susipažinau, kaltės nepripažįstu. Aš kaltinimo nesupratau, jis visiškai nepagrįstas ir nesuprantu, kaip nuo to gintis“, – per posėdį Kauno apygardos teisme penktadienį sakė G. Jociunskaitė.
Tuo metu jos advokatas Raimundas Jurka prašė teismo grąžinti kaltinamąjį aktą su visa bylos medžiaga prokurorui.
„G. Jociunskaitei kaltinimas keičiamas į sunkesnį, ji dabar kaltinama organizavusi. Prokuroras sako, kad yra duomenų, bet kad jų niekada nebuvo. Kaltinimai keičiasi, kad veikė su Andriumi Kuzmausku ir Nijole Radžiūniene ir vadovavo jiems, sudarė sąlygas veikti bendrai. Nėra nurodyti jokie duomenys, kuriais grindžiamas toks kaltinimas. Kita medalio pusė – nėra aišku, kokiais veiksmais, nedetalizuota, kokiais duomenimis grindžiama, kad ji susitarė su A. Kuzmausku ir N. Radžiūniene. Neatskleista, kokiais veiksmais G. Jociunskaitė vadovavo nusikalstamoms veikoms“, – kalbėjo advokatas.
Jis teigė, kad nurodyti kaltinimų trūkumai yra esminiai, jie be turinio ir yra deklaratyvūs, prokuroras nenurodė jokių naujų aplinkybių.
Prokuroras D. Valkavičius su advokato argumentais nesutiko.
„Baudžiamasi procesas yra tiesos nustatymo procesas, nesutinku su tokiu vertinimu, kad teisminio nagrinėjimo metu nėra galimybės keisti kaltinimą“, – sakė jis.
Jis mano, kad kaltinimas gali keistis pateikiant naują informaciją ir mano, kad yra galimybė tęsti šios bylos nagrinėjimą.
„Tegu teismas sprendžia, ar reikia likti prie pirminio, ar prie pakeisto kaltinimo. Yra galimybė tęsti nagrinėjimą ir priimti sprendimą“, – sakė prokuroras.
Kolegoms advokato R. Jurkos prašymui nepritarė ir kitų kaltinamųjų advokatai, jie mano, kad toks veiksmas užvilkintų bylos nagrinėjimą, nors ir, jų nuomone, kaltinamasis aktas yra neišsamus.
Teisėja Danutė Giačaitė advokato R. Jurkos prašymo netenkino ir nusprendė tęsti bylos nagrinėjimą. Bylos nagrinėjimas bus tęsiamas kovo 20 dieną, teismas išklausys kaltinamųjų poziciją dėl patikslinto kaltinimo.
ELTA primena, kad teismas sausį jau turėjo skelbti nuosprendį buvusiam merui A. Vrubliauskui, tarybos narei G.Jociunskaitei, buvusiai Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojai N. Radžiūnienei bei Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojui A. Kuzmauskui.
Tačiau kaltinamieji nuosprendžio neišgirdo – sausio 23 dieną teisėja D. Giačaitė priėmė nutartį dėl įrodymų atnaujinimo.
Vertindama įrodymus teisėja nustatė, kad kaltinamiesiems suformuoti ir kitų kaltinamųjų atlikti veiksmai. Taip sudaromos prielaidos manyti, kad kaltinamieji veikė ne atskirai, o bendrai. Todėl buvo nuspręsta atnaujinti įrodymų tyrimą ir prokurorui pasiūlyta patikslinti kaltinimus.
Savivaldybės įrenginių defektavimo aktuose buvo parašyta, kad esą privačios įmonės vadybininkas apžiūrėjo išmaniuosius renginius ir pateikė išvadas, jog jie netinkami naudoti, nors iš tikrųjų jis tų įrenginių net nebuvo apžiūrėjęs ir įvertinęs.
Bylos duomenims, A. Kuzmauskas privačios įmonės filialo patalpose pateikė įmonės atstovui pasirašyti defektavimo aktus, įmonės atstovas juos pasirašė ir patvirtino savo atstovaujamos įmonės antspaudu. Telefonai buvo nurašyti kaip netinkami naudojimui ir esą utilizuoti, tačiau, kaip nustatė STT ir prokuratūra, įrenginiai iš tikrųjų veikė ir buvo naudojami toliau.
Pasibaigus kadencijai, nutrūkus darbo santykiams, savivaldybės darbuotojai turėjo grąžinti telefonus savivaldybei, tačiau atsirado nurašymo ir utilizavimo aktai.
Pagal prokuratūros kaltinimus, A. Vrubliauskas galėjo pasisavinti daugiau nei 608 eurų vertės planšetinį kompiuterį „iPad Pro12.9“, daugiau nei 649 eurų vertės telefoną „ iPhone13 Pro“ ir daugiau nei 1,3 tūkst. eurų vertės telefoną „ iPhone14 Pro“. Eksmeras kaltės nepripažįsta.
Apie galimai padarytus nusikaltimus STT informavo pati Alytaus rajono savivaldybės administracija.
Alytusprokurorasbaudžiamoji byla
Rodyti daugiau žymių