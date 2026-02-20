Seimo kontrolierė siūlo atsisakyti viešo šauktinių sąrašo skelbimo

Kontrolierė teigia, kad šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas ne tik neproporcingai riboja karo prievolininkų teises, bet ir gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.
Pasak E. Leonaitės, į 2026 metų karo prievolininkų sąrašą įtrauktas asmuo pateikė skundą. Pareiškėjas nurodė, kad šauktiniams skirtoje interneto svetainėje viešai prieinami asmens duomenys ir šaukimo statusas tapo pagrindu anoniminiams grasinimams susidoroti, kurių jis sulaukė atidėjęs privalomąją karinę tarnybą.
„Viešai skelbiami sąrašo duomenys leidžia bet kuriam asmeniui identifikuoti karo prievolininkus ir jų šaukimo statusą, taip pat nustatyti, kurią dieną ir valandą konkretus šauktinis privalo atvykti pasitikrinti sveikatą į konkrečią Karinės medicinos ekspertizės komisijos pakomisę.
Kaip matyti iš gauto skundo ir vėliau pateiktos papildomos informacijos, toks duomenų skelbimas ne tik apriboja asmens teisę į pagarbą privačiam gyvenimui, bet ir gali būti panaudotas kitais, nei įstatyme nurodytais, tikslais, įskaitant galimą teisės pažeidimų vykdymą“, – pranešime teigė kontrolierė.
Ji taip pat pabrėžė, kad viešai skelbiama informacija gali būti renkama ir priešiškų valstybių, todėl kyla abejonių, ar esamas teisinis reguliavimas yra suderinamas su nacionalinio saugumo ir gynybos tikslais.
E. Leonaitės teigimu, informuojant karo prievolininkus pakaktų apsiriboti jau dabar esančia galimybe sužinoti aktualią informaciją puslapyje sauktiniai.karys.lt įvedus savo vardą, pavardę, gimimo datą ir du paskutinius asmens kodo skaičius.
Karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymas šiuo metu numato, kad metinis karo prievolininkų sąrašas yra skelbiamas viešai, siekiant užtikrinti šaukimo skaidrumą ir informacijos pasiekiamumą.
Raštas išsiųstas Krašto apsaugos ministerijai, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Žmogaus teisių komitetams.
Kaip skelbta, į šių metų sąrašą iš viso įtraukti 42 556 jaunuoliai, dar 3,8 tūkst. jaunuolių į tarnybą užsirašė savo noru.
Iš jų į tarnybą šiemet planuojama pašaukti iš viso apie 5 tūkst. asmenų.