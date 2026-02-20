URM primena rekomendaciją Lietuvos piliečiams nevykti į Iraną

„URM konsulinės informacijos interneto svetainėje nuo 2025 m. birželio mėn. skelbiama rekomendacija į Iraną nevykti, o esančius šalyje – nedelsiant išvykti“, – rašoma ministerijos atsakyme Eltai.
URM nurodo, kad Lietuvos piliečiai kelionių rekomendacijas gali rasti nuolat atnaujinamoje internetinėje svetainėje ir mobiliojoje programėlėje „Keliauk saugiai“.
„Ar saugu vykti į konkrečią valstybę, kiekvienas keliautojas sprendžia pats, įvertinęs galimą riziką. Piliečių kelionės ignoruojant URM rekomendacijas, kelia grėsmę jų pačių saugumui, sveikatai ir gyvybei. Tokiose vietose konsulinė pagalba gali būti teikiama tik itin ribota apimtimi arba iš viso neteikiama“, – pabrėžia ministerija.
Susiję straipsniai
Kaip skelbta, dar pernai birželį URM paskelbė rekomendaciją nevykti į Persijos įlankos šalis dėl padidėjusios įtampos regione.
Tuo metu Bahreine, Irake, Jungtiniuose Arabų Emyratų (JAE), Katare, Kuveite, Omane ir Saudo Arabijoje esantiems lietuviams rekomenduota likti saugiose vietose, sekti vietos valdžios pranešimus vykdyti vietos valdžios nurodymus dėl saugumo.
Minimu laikotarpiu vyko Izraelio kariniai smūgiai Iranui. Į Irano branduolinius objektus smūgiavo ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV).
Užsienio reikalų ministerija (URM)IranasJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
Rodyti daugiau žymių