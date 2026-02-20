Lietuvos dienaAktualijos

URM primena rekomendaciją Lietuvos piliečiams nevykti į Iraną

2026 m. vasario 20 d. 09:05
Lenkijos premjerui Donaldui Tuskui paraginus lenkų piliečius išvykti iš Irano po to, kai Baltieji rūmai vėl užsiminė apie karinius veiksmus prieš Islamo Respubliką, savo rekomendacijas primena ir Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM).
„URM konsulinės informacijos interneto svetainėje nuo 2025 m. birželio mėn. skelbiama rekomendacija į Iraną nevykti, o esančius šalyje – nedelsiant išvykti“, – rašoma ministerijos atsakyme Eltai.
URM nurodo, kad Lietuvos piliečiai kelionių rekomendacijas gali rasti nuolat atnaujinamoje internetinėje svetainėje ir mobiliojoje programėlėje „Keliauk saugiai“.
„Ar saugu vykti į konkrečią valstybę, kiekvienas keliautojas sprendžia pats, įvertinęs galimą riziką. Piliečių kelionės ignoruojant URM rekomendacijas, kelia grėsmę jų pačių saugumui, sveikatai ir gyvybei. Tokiose vietose konsulinė pagalba gali būti teikiama tik itin ribota apimtimi arba iš viso neteikiama“, – pabrėžia ministerija.
Kaip skelbta, dar pernai birželį URM paskelbė rekomendaciją nevykti į Persijos įlankos šalis dėl padidėjusios įtampos regione.
Tuo metu Bahreine, Irake, Jungtiniuose Arabų Emyratų (JAE), Katare, Kuveite, Omane ir Saudo Arabijoje esantiems lietuviams rekomenduota likti saugiose vietose, sekti vietos valdžios pranešimus vykdyti vietos valdžios nurodymus dėl saugumo.
Minimu laikotarpiu vyko Izraelio kariniai smūgiai Iranui. Į Irano branduolinius objektus smūgiavo ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV).
