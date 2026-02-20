V. Sinkevičius: demokratai nesitrauks iš darbo grupės, rengiančios LRT įstatymo pataisų projektą

„Demokratai nesitrauks. Pirmiausia, mes norime iki galo dirbti toje grupėje, siūlyti savo siūlymus. Suprantame, kad jokios daugumos mes ten neturime. Tie siūlymai galimai nebus palaikyti, bet tai irgi yra galimybė mums labai aiškiai išsakyti savo poziciją“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė politikas.
„Aš girdžiu iš vidaus, kad pagarbos kitokiai pozicijai toje darbo grupėje labai smarkiai trūksta, bet demokratų pozicijos tas nekeičia (…). Mes visuomet kalbėjome, kad LRT yra didžiulis valstybės turtas“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, du atstovus darbo grupėje turintys Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) frakcijos nariai ketvirtadienį pranešė, kad traukiasi iš parlamento vadovo suburtos grupės. Konservatoriai teigė pristatysiantis savąjį LRT įstatymo variantą.
Kiek anksčiau nebedalyvauti parlamento vadovo suburtoje darbo grupėje, svarstančioje LRT įstatymo pataisas, nusprendė ir Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija. Šį sprendimą jie priėmė po to, kai visuomeninio transliuotojo įstatymo projekto pasiūlymų suvestinėje atsirado iniciatyvų, kurių darbo grupė nesvarstė. Šį žingsnį politikai argumentavo ir tuo, kad darbo grupė iš esmės veikė chaotiškai.
Parengti galutinį visuomeninio transliuotojo įstatymo pakeitimo projektą darbo grupė turi iki vasario 24 dienos.
ELTA primena, kad praėjusių metų gruodį valdantieji siekė skubos tvarka priimti įstatymo pataisas dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos. Opozicijai registravus šimtus komiškų pasiūlymų, pataisų svarstymas parlamente užsitęsė, o sutrikus Seimo Kultūros komiteto vadovo K. Vilkausko sveikatai, projekto priėmimas neįvyko.
Be to, gruodį vykusiame šalies vadovo, Seimo pirmininko bei parlamentinių frakcijų lyderių susitikime sutarta pristabdyti visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą skubos tvarka.
Nuspręsta suburti parlamentines frakcijas bei žiniasklaidos organizacijas atstovaujančią darbo grupę, kuri turėtų patobulinti valdančiųjų siūlomą įstatymo variantą.
Pirminiame valdančiųjų projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT vadovą būtų balsuojama slaptai. Be to, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos.
LRT valdyseną peržiūrinti darbo grupė praėjusią savaitę sutarė, jog norint atleisti visuomeninio transliuotojo generalinį direktorių reikėtų 2/3 Tarybos narių pritarimo. Tokia tvarka numatyta ir dabar galiojančiame įstatyme. Tiesa, LRT generalinis direktorius šiuo metu gali būti atleistas tik Tarybai balsuojant atviru būdu, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Pirminis valdančiųjų LRT projektas sulaukė aštrios žurnalistų bendruomenės bei dalies tarptautinių organizacijų kritikos — prie Seimo vyko tūkstantiniai protestai, platinta peticija. Žiniasklaidos atstovai ragino valdančiuosius atmesti siūlomas pataisas.