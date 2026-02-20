Žvalgyba: socialiniuose tinkluose už pinigus siūloma platinti nesantaiką kurstančius užrašus

Institucijos teigimu, fiksuojami atvejai, kai asmenys, dažniausiai prisistatantys užsienio piliečių vardais ir pavardėmis, už atlygį prašo platinti etninę nesantaiką kurstančius užrašus.
Viename iš pastarųjų AOTD fiksuotų atvejų socialiniame tinkle „Telegram“, verbuojamo asmens prašoma išplatinti skrajutes su užrašu užsienio kalba „Vilnius mūsų“. Už atliktą darbą siūlomas atlygis.
„Šias skrajutes atspausdink spalvotu spausdintuvu A6 formatu, iškirpk ir priklijuok judriose vietose, geriausia klijuoti arčiau miesto centro, nufotografuok kiekvieną skrajutę. Atsiųsk man visas nuotraukas – atsitiktinai tikrinsim skrajutės matomumą, po patikrinimo gausi 50 eurų už 100 skrajučių“, – rašoma verbuojamam asmeniui išsiųstose žinutėse.
Institucija pažymi, kad asmenims verbuoti naudojami įvairūs būdai – gali būti manipuliuojama arba šantažuojama, pasinaudojant asmens pažeidžiamumu, tokiu kaip prasta finansinė padėtis, priklausomybės ar ideologija.
Verbuojant socialiniuose tinkluose iš pradžių prašoma atlikti nesudėtingo pobūdžio užduotis, tokias kaip paminklų išniekinimas apipilant juos dažais, užrašai ant sienų ar politinio pobūdžio plakatų, skrajučių, lipdukų platinimas.
Vėliau siūlomos sudėtingesnės užduotys – užverbuotų asmenų gali būti prašoma šnipinėti: stebėti, fotografuoti bei siųsti priešiškoms žvalgybos ir saugumo tarnyboms surinktą informaciją apie Lietuvos kariuomenės karinius dalinius, NATO pajėgų dislokacijos vietas, karinio transporto judėjimą Lietuvos keliais, ypatingos svarbos ir kitą civilinę infrastruktūrą. Vėliau siūloma įvykdyti sabotažo veiksmus Lietuvoje ir užsienio valstybėse.
AOTD turimais duomenimis, pasiūlymų užsakovai yra asmenys, susiję su priešiškų valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybomis, todėl raginama išlikti budriems ir nepriimti siūlymų vykdyti tokio pobūdžio užduotis, kurios turi neteisėtos veikos požymių.