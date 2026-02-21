Iš Lietuvos žurnalistų sąjungos pasitraukė Rytis Zemkauskas

„Ketvirtadienį, kartu su būriu kolegų, pasirinkau išstoti iš Lietuvos žurnalistų sąjungos“, – rašė R. Zemkauskas.
Žurnalistas tikina, jog vylėsi, kad profsąjunga pamažu persitvarkys. Vis dėlto, anot jo, taip nenutiko – organizacija iš esmės nepasikeitė ir, jo vertinimu, liko sovietinio pobūdžio.
„Šiandien sau konstatuoju: LŽS nepersitvarkė. Kai sakau „nepersitvarkė“, turiu omenyje būtent senąjį „Persitvarkymo Sąjūdžio“ terminą. Manau, kad LŽS, griežtai žiūrint, liko savo esme sovietine žurnalistų sąjunga, o žiūrint atlaidžiau: ritualinių paslaugų organizacija, teikiančia švenčių, jubiliejų organizavimo ir politikų aptarnavimo paslaugas“, – socialiniame tinkle skelbė jis.
„Tokioje organizacijoje būti nenoriu. Ir nenoriu, kad ji veiktų mano vardu. Tokia yra mano asmeninė pozicija“, – pabrėžė jis.
Apie sprendimą trauktis iš šios organizacijos šią savaitę pranešė kiti garsūs šalies žurnalistai – Rytas Staselis, Vaidas Pilkauskas, Daiva Žeimytė-Bilienė.
Apie tai socialiniame tinkle ketvirtadienį pranešusi D. Žeimytė-Bilienė teigė, jog sprendimas buvo apgalvotas. Žurnalistė nurodė, kad LŽS veikloje trūksta skaidrumo ir atskaitomybės.
Pats LŽS vadovaujantis Audrys Antanaitis žurnalistų sprendimo trauktis nesureikšmino.
Iš organizacijos pasitraukę žurnalistai taip pat užsiminė apie klausimų keliančią LŽS finansinę padėtį.
Kiek vėliau naujienų portalas lrt.lt paskelbė, kad organizacija yra sukaupusi 239 tūkst. eurų skolų.
Portalo žiniomis, praėjusių metų birželį LŽS skola siekė 239 tūkst. eurų, iš kurių 103 tūkst. eurų sudarė skola įmonei „Juozapas pas žurnalistus“ – 97,5 tūkst. eurų yra paskola, o 5,5 tūkst. skola už automobilio nuomą.
Dar 59,7 tūkst. eurų sąjunga skolinga buvusiam jos pirmininkui Dainiui Radzevičiui, 37,4 tūkst. eurų – buhalterei, 33 tūkst. eurų sudaro gyventojų pajamų mokesčio skolos.
Kad sąjunga šiuo metu susiduria su finansiniais sunkumais, portalui patvirtino ir jos dabartinis pirmininkas.
ELTA primena, kad A. Antanaitis LŽS pirmininko pareigas eina nuo praėjusių metų vasaros. Iki tol organizacijai daugiau nei 20 metų vadovavo Dainius Radzevičius.