Korupcija kaltinamam teisėjui V. Kažiui – nelaisvės grėsmė

Kauno apygardos teismas didelės korupcijos teisinėje sistemos byloje pernai V. Kažį dėl kyšininkavimo išteisino, tačiau prokuratūra su šiuo nuosprendžiu nesutiko ir jį apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui.
Išteisindamas V. Kažį, žemesnės instancijos teismas konstatavo, kad jo kaltė grindžiama tik su teisėsauga bendradarbiaujančio buvusio advokato Drąsučio Zagrecko parodymais.
Prokuratūros skundą dabar nagrinėjantis Lietuvos apeliacinis teismas Vilniuje D. Zagrecką kvietė į keturis posėdžius ir per juos apklausė. Apie korupciją liudijęs D. Zagreckas šiuo metu yra saugomas valstybės, į posėdžius jį lydėjo kaukėti policijos pareigūnas. Žinomas teisininkas patvirtino bendravęs su teisėju.
Teisme daug kartų buvo peržiūrėtas vos 18 sekundžių trukmės įrašas – Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) agentai 2018 m. rugsėjį tuometį garsų advokatą D. Zagrecką užfiksavo netoli Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pastato Vilniuje, Ulonų gatvėje.
Prokuratūra siekia įrodyti, kad D. Zagreckas, veikdamas kartu su kitais bylos nuteistaisiais – Oksana Sakalauskiene ir Egidijumi Galatilčiu – 2018 m. rugsėjį Lietuvos apeliacinio teismo patalpose, konspiracijos tikslais susitarė su teisėju V. Kažiu dėl susitikimo ne teismo patalpose ir tą pačią dieną su minėtu teisėju susitiko sutartoje vietoje, šalia VMI pastato. Per susitikimą advokatas V. Kažiui pasiūlė piniginį atlygį už tai, kad jis nagrinėdamas baudžiamąją bylą, panaikins Šiaulių apygardos teismo nuosprendžio dalį, kurioje sutuoktiniai buvo nuteisti turto iššvaistymo byloje bei minėtus asmenis išteisins.
STT surinktais ir į bylą pateiktais duomenimis, iškart po šio susitikimo su V. Kažiu, D. Zagreckas susitiko su E. Galatilčiu degalinėje, Rinktinės gatvėje, informavo jį apie susitikimą su teisėju ir pareikalavo, kad šio teisėjo papirkimui būtų perduotas kyšis.
D. Zagreckas Apeliaciniam teismui pasakojo, kad susitikimo adresą prie mokesčių inspekcijos jam nurodė V. Kažys.
„Kažys nurodė man adresą. Prieš tai susitikę teisme buvom, bet mes teisme nekalbėdavom“, – pasakojo D. Zagreckas.
Jis pasakojo, kad savo automobiliu važiavo paskui taip pat automobiliu važiuojantį V. Kažį.
„Aš iš paskos važiavau Kažio. Jis išėjo iš teismo ir aš išėjau iš teismo. Teisėjo mašina buvo teismo kieme, o mano netoli, Aukų gatvėje“, – sakė D. Zagreckas.
V. Kažys mano, kad D. Zagreckas jį sekė, tačiau D. Zagreckas atkirto, kad jam sekioti nereikėjo, jis žinojo, ko važiavo.
Bylą nagrinėjantys Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai sakė, kad pagal STT užfiksuotą įrašą, teisėjo ir advokato susitikimas trunka 18 sekundžių, tad ar per tokį trumpą laiką galima aptarti klausimus. Z. Zagreckas mano, kad jų susitikimas truko ilgiau, tiesiog STT nepavyko užfiksuoti viso susitikimo.
„Negavau atsakymo „ne“. Pažiūrėsiu, ar kažką pasakė. Aš išsakiau prašymą ir nuėjau. Paprašiau Kažio pažiūrėti, kokios tos bylos perspektyvos. Kažio atsakymas buvo teigiamas. Man, atrodo, kad aš pasiūliau 15 tūkstančių, praėjo tiek laiko,“ – susitikimą su V. Kažiu prisiminė D. Zagreckas.
Jis teigė, kad per susitikimą prie mokesčių inspekcijos Ulonų gatvėje perdavė teisėjui V. Kažiui, nuteistų sutuoktinių apeliacinio skundo pirmą lapą bei tiesiogiai pasiūlė teisėjui pinigų už palankų nuosprendį minėtiems sutuoktiniams. Bylos duomenimis, V. Kažys sutiko priimti ne mažesnį kaip 15 tūkst. eurų kyšį už sutuoktinių išteisinimą.
Tų metų spalį V. Kažio vadovaujama teisėjų kolegija priėmė nuosprendį, kuriuo panaikino Šiaulių apygardos teismo nuosprendžio dalį ir išteisino sutuoktinius dėl pinigų iššvaistymo, netikrų miežių pirkimo pardavimo dokumentų pagaminimo ir panaudojimo ir kitų nusikaltimų.
V. Kažys per ikiteisminį tyrimą parodymų nedavė, kaltės nepripažino ir paaiškinimus pateikė tik bylą nagrinėjant teisme. Teisėjas tikino, kad nesitarė ir net nekalbėjo apie kyšio priėmimą, o jo priimtas nuosprendis sutuoktinių byloje yra teisėtas ir pagrįstas, jis galioja iki šiol.
Teisėjas teigė, kad labai netikėtai prie mokesčių inspekcijos pastato iš kažkur atsirado D. Zagreckas, jis manė, kad advokatas jį seka, persekioja, galimai vykdo kažkokią užduotį.
Pasak V. Kažio, D. Zagreckas pradėjo kalbą, kad norėtų pasiteirauti apie vieną bylą, tai jis labai trumpai D. Zagrecką pertraukė, kad čia jie nekalbės apie jokias bylas, apie bylas tik teismo salėje galima kalbėti, ir atsisveikinęs nuėjo – pasak teisėjo, tai visas pokalbis su D. Zagrecku.
Pertrauktas, D. Zagreckas nespėjo pasakyti, apie kokią bylą norėjo pakalbėti, nepaminėjo jokių pavardžių. Susitikimo metu D. Zagreckas jam nieko nebuvo perdavęs, jis rankoje turėjo atspausdintą VMI elektroninį laišką, nes jo rankinė buvo maža.
V. Kažys mano, kad STT buvo gavusi užduotį iš tuometės Prezidentūros pakenkti jam.
Teisėjų kolegija tenkino V. Kažio prašymą ir per posėdį perklausė dar 2014 m. „Žinių radijo“ laidoje transliuotą pokalbio įrašą su prezidentės D. Grybauskaitės patarėja teisės klausimais Rasa Svetikaite.
Šioje laidoje patarėja piktinosi sprendimu paleisti į laisvę su organizuotu nusikaltimu siejamus asmenis. Vieną iš tokių sprendimų buvo priėmęs V. Kažys.