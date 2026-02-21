Paramos akcijai „Radarom“ jau paaukota daugiau nei 1,9 mln. eurų

Naujausiais duomenimis suaukota suma siekia 1 917 309 eurus.
Kaip nurodo akcijos organizatoriai, ketvirtą kartą vykstančios iniciatyvos metu surinktos lėšos bus skirtos Ukrainos gynybai – robotų būriams, kurie padeda vykdyti logistiką ir evakuoti sužeistuosius iš pavojingiausių vietų.
Paramos akcija vyks iki vasario 24 dienos – ketvirtųjų Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą metinių.
Susiję straipsniai
Per trečiąją paramos akciją, vykusią pernai, Lietuvos gyventojai ir verslai iš viso paaukojo 5,73 mln. eurų. Šie pinigai buvo skirti nupirkti Ukrainai itin reikalingus dronus ir antidronus.
Tuo metu per dvi ankstesnes akcijas, šalies verslai ir gyventojai iš viso suaukojo 22,8 mln. eurų.
Už juos nupirkta 17 radarų, 69 antidronai, 4 specialios transporto priemonės mobiliems radarams, 1141 saugaus kario komplektas.
ELTA primena, kad plataus masto Rusijos invazija į Ukrainą prasidėjo 2022 m. vasarį.