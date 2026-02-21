R. Žemaitaitis emocingai sureagavo į dainininkės Bjelle žinutę: „Aš, kaip bernas iš kaimo...“

Atlikėja, nusimetusi švarkelį, parodė ant savo pečių užrašą: „Remyga, tu kaip ukulėlė“.
R. Žemaitaitis netruko į tai audringai sureaguoti socialiniame tinkle, įkeldamas erotišką melžėjos nuotrauką.
„Žemaitaičio fanatikai M A M A apdovanojimuose!
Būk palaimintas moters groži!
Jeigu Žemaitaičio nėra M A M A apdovanojimuose, vadinasi M A M A nėra!
Dabar tikrai jaučiuosi, kai HOLLYWOOD SUPER STAR.
Va jums ir išaušo mano berno iš kaimo žvaigždžių valanda, kai Lietuvos ELYYYTO damos mano vardą piešia ant savo kūnų.
Jausmas superinis, tik nežinau, ką mano gyvenimo siela, džiaugsmas, užuovėja ir ramstis Živiliukas į tai pasakys.
Panašu, teks aiškintis, kas paslaptingoji žaliaakė, kuri nori, kad ukulėle sugročiau.
Buvo kartą mokykloje istorija, kai dėl panyčkos pas a.a. gitaros mokytoją Reginutę gitara išmokau groti, kad penktadienio vakarą romantiškai praleisčiau.
Panašu dabar man mokytis nereiks, žaliaakė pati sugros….
Nors aš, kaip bernas iš kaimo, antra daug geriau atrodo nei pirmoji! O dar ir pieno duoda 34 l per parą!“ – rašė politikas.