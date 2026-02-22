Antakalnio kapinėse pašventintas Ukrainoje žuvusiam T. Tumui skirtas paminklas

Kaip teigiama pranešime spaudai, pirmadienį sukaks dveji metai nuo Ukrainoje kovojusio T. Tumo, kuris tarnavo ir Lietuvos kariuomenėje kariu savanoriu, žūties.
Šia proga sekmadienį Vilniaus Šv. Ignoto Bažnyčioje buvo švenčiamos šv. mišios, o vėliau Antakalnio kapinėse pašventintas T. Tumui skirtas paminklas.
Dėl oro sąlygų urna su žuvusiojo palaikais bus perlaidojama vėliau.
ELTA primena, kad 2022 metų pavasarį Ukrainos mieste Mariupolyje buvo nužudytas kino režisierius, kultūros antropologas Mantas Kvedaravičius.
Praėjusių metų vasario mėnesį Ukrainoje žuvo ir 1981 metais gimęs lietuvis karys T. Tumas.
Praėjusių metų pavasarį vykdydamas kovinę užduotį Ukrainos pajėgų Užsienio legione žuvo ir Tomas Valentėlis.
