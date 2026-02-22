Rukloje paminėtos pirmojo Lietuvos kariuomenės karinio vieneto 35-osios įkūrimo metinės

Kaip pranešė kariuomenė, minint šią sukaktį, Rukloje įvyko 1990–1991 m. junginyje tarnavusių karių ir šiuo metu tarnybą atliekančių privalomosios pradinės bei profesinės karo tarnybos karių susitikimas.
„Šiandien Rukloje kartu stovi pirmoji karta, kūrusi kariuomenę nuo nulio, ir naujoji karta, pasirengusi ją ginti. Mus visus vienija tas pats ryžtas – ginti valstybę“, – susitikime kalbėjo Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, prieš 35 metus tarnavęs junginyje.
Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadas Darius Meilūnas susirinkusiems Mokomojo junginio kariams padėkojo už pradžią, kurią jie sukūrė „Geležinio Vilko“ brigadai ir suformuotas vertybes, kuriomis visada vadovaujasi kariai, jas puoselėja ir perduoda iš kartos į kartą.
Minėjimo proga į susitikimą su brigadoje tarnaujančiais privalomosios pradinės ir profesinės karo tarnybos kariais taip pat atvyko vienas iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų, tarnybą krašto apsaugos sistemoje 1991 m. pradėjęs Aleksiejus Gaiževskis.
„Istoriją kuria ne istorikai, bet žmonės, todėl jeigu šiandien jums trūksta miego, ar sunku pratybose, tai tik dėl to, kad jūsų artimieji būtų saugūs ir žinotų, kad esate pasiruošę išsaugoti mūsų iškovotą Laisvę. Tada mes turėjome tik metalinius strypus, peilius ir Molotovo kokteilius, tačiau didžiausias mūsų ginklas buvo valia kovoti“, – kalbėjo A. Gaiževskis.
Anot kariuomenės, prieš 35-erius metus Mokomajame junginyje tarnavę kariai susitikime pasidalijo savo prisiminimais, bendravo su šiandien Brigadoje tarnaujančiais kariais, apžiūrėjo techniką ir ginkluotę bei tylos minute pagerbė anapilin iškeliavusius ginklo brolius.
