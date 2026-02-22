Vilniaus rajone bus įrengti treji grupinio gyvenimo namai

„Reaguodami į augantį grupinio gyvenimo namų poreikį rajone, šiuo projektu ne tik sukursime daugiau vietų, bet ir užtikrinsime aukštą paslaugų kokybę – gyventojai gaus pagalbą saugioje, modernioje ir tinkamai pritaikytoje aplinkoje“, – pranešime teigia Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius.
Savivaldybės teigimu, įgyvendinus projektą bus sukurta 30 naujų vietų – po 10 kiekvienuose grupinio gyvenimo namuose.
Projekto metu numatoma panaudoti du savivaldybei priklausančius žemės sklypus – Parudaminio kaimo Mokyklos g. 1A ir Karklėnų kaimo Aukštoji g. 19. Juose bus nugriauti avarinės būklės pastatai ir jų vietoje pastatyti nauji pastatai.
Trečiasis objektas bus įrengtas Visalaukės I kaime, Jaunimo g. 2, atlikus dalies pastato kapitalinį remontą ir pritaikius jį grupinio gyvenimo veiklai.
Anot savivaldybės, visi pastatai bus pritaikyti asmenims su negalia. Juose numatoma įrengti nuožulnas, pritaikyti automobilių stovėjimo vietas, judėjimo zonas, užtikrinti patogų patekimą į patalpas.
Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos (ES) fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.
Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2,8 mln. eurų, iš jų ES fondų lėšos – 1,4 mln. eurų, bendrojo finansavimo lėšos – 0,98 mln. eurų, savivaldybės biudžeto lėšos – 0,45 mln. eurų. Projekto pabaiga numatoma 2029 m. sausio 31 d.
Savivaldybė nurodo, kad šiuo metu Vilniaus rajone veikia dveji grupinio gyvenimo namai, kuriuose paslaugos teikiamos 20 asmenų.